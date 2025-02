Dit de Kia EV4, als sedan én hatchback

Kia onthult de productieversie van de EV4 en je kunt kiezen uit twee varianten.

Terwijl Volkswagen heel het jaar geen nieuwe EV’s gaat lanceren, geeft Kia juist vol gas. De EV3 is net op de markt gekomen, vorige week kregen we de eerste glimp van de EV2 te zien en nu presenteert Kia de EV4.

De auto op de headerfoto ken je als het goed is nog niet, maar toch hebben we de EV4 al eerder gezien. In 2023 kregen we de Concept EV4 te zien. Dat was een sedanachtige, maar de productieversie komt er in twee varianten: een sedan én een hatchback.

Kia EV4 sedan Kia EV4 hatchback

De sedanversie is dus de Concept EV4, die vrijwel ongewijzigd in productie gaat. Kia lijkt hiermee weer een nieuwe niche uitgevonden te hebben. Het is een crossover met een fastback-profiel, maar de achterruit gaat niet mee omhoog. Het is dus een sedan die er niet uitziet als een sedan.

De EV4 hatchback is compleet anders vanaf het achterportier. Niet alleen de daklijn is anders, maar ook de achterlichten en de achterbumper. Daarmee lijkt haast een apart model. De neus van beide versies is wel gewoon hetzelfde. Op de plaatjes zie je twee verschillende voorbumpers, maar dat is omdat de één een GT-Line is en de ander niet.

Hoe moeten we de Kia EV4 precies plaatsen? Tussen de EV3 (B-segment) en de EV6 (D-segment) in, dus ergens rond het C-segment. Qua vanafprijs kun je rekenen op een kleine 40 mille, al doet Kia daar nog geen uitspraken over.

De specificaties en het interieur houdt Kia ook nog even geheim, want dit is nog niet de volledige onthulling. Die volgt 27 februari pas, tijdens Kia EV Day. Dan trekt Kia ook het doek van de Concept EV2 en een nieuwe busje, de PV5.