Koop een stoffige Maybach van de Belgische overheid

Altijd al een Maybach GLS willen hebben? Grijp je kans!

De Nederlandse overheid neemt regelmatig auto’s in beslag (als je bijvoorbeeld 20 keer gepakt bent zonder rijbewijs), en dat is in België niet anders. En ook bij onze zuiderburen worden de auto’s die geconfisqueerd zijn online geveild.

Op dit moment kan er geboden worden op een heuse Maybach in de Fin Shop (zoals Domeinen heet in België). Het betreft een Mercedes-Maybach GLS 600, de topversie van de GLS. In tegenstelling tot de Maybach S 600 heeft deze geen V12, maar ‘gewoon’ een V8.

De Maybach GLS heeft dezelfde biturbo V8 als de GLS 63 AMG, maar dan met nog iets meer vermogen. In plaats van 557 pk heb je in de Maybach 612 pk. De auto staat op de website van Fin Shop aangemerkt als hybride, maar dat stelt weinig voor. Het is slechts een mild hybrid, om de kolossale uitstoot nog een beetje in te perken.

De auto is verder niet heel spannend uitgevoerd: alles is gewoon zwart. Dat het een Maybach is kun je onder meer zien aan de grille met verticale spijlen, het kippengaas in de onderbumper en de verchroomde B-stijl.

Deze Maybach dateert uit 2023 en heeft nog maar 27.956 kilometer op de teller staan. Als je het laagje stof even wegdenkt heb je (met een beetje geluk) gewoon een auto die nog zo goed als nieuw is. Een Maybach met zo’n kilometerstand is toch al gauw anderhalve ton of meer waard.

Er wordt al ijverig geboden op deze auto in de Fin Shop. Het startbod was €76.000 en de teller staat nu op €83.000, met nog vijf dagen te gaan. Helaas ga je hem niet meekrijgen voor dat bedrag, want de reserve is nog niet gehaald. Bovendien komt er nog 20% aan bijkomende kosten bovenop, dus dan zit je al op een ton. Voor een spotprijs ga je deze auto dus niet meekrijgen.