Kan deze ex-topverkoper opnieuw scoren dankzij update?

Ooit kon men niet genoeg krijgen van de Polestar 2, dat kakt een beetje in. Wat wordt daaraan gedaan?

We twijfelen altijd een beetje of ‘het gaat goed’ of ‘het gaat slecht’ van toepassing is op de Geely-merken in Europa. Het merk heeft immers geld zat om in allerlei Volvo-zusters als Lynk & Co, Zeekr en Polestar te pompen. Sommige dingen werken, sommige dingen minder. Zo hebben we een beetje het vermoeden dat de nieuwelingen van Polestar met een stroeve start kampen. Het ging niet zo makkelijk als met de Polestar 2.

Polestar 2

De allereerste Polestar, in ieder geval waar het doel van was om hem in massaal te produceren (de Polestar 1 was een beperkte uitgave). In een tijd dat deze auto direct de populaire Tesla Model 3 een hak kon zetten. Voor wie een Tesla te eigenwijs vond, riep de Polestar een Volvo-gevoel op. En toen kon je nog EV’s krijgen met meer voordeel dan nu. Gaandeweg zakten de Polestar 2-verkopen namelijk een beetje weg. Van de 11.000 verkochte auto’s was bijna 3.000 in het debuutjaar, in 2024 bleef het vast zitten op de helft daarvan. Dat terwijl de Polestar 2 relatief recent nog een forse update kreeg en relatief goedkoper is geworden, je hebt nog steeds een basismodel voor 44.950 euro. Als we de aantallen van 2025 echter extrapoleren naar jaarbasis, worden er dit jaar nog geen duizend 2’s verkocht. Dat ziet Polestar uiteraard liever anders en dus krijgt de auto wederom een update.

‘2026’ Polestar 2

Optisch moet je flink je best doen om de geüpdatete Polestar 2 te spotten. De exterieurkleur Dune is nieuw, dat is een, eh, ‘duinkleurige’ beige-achtig wit. Oh ja, en het velgdesign is iets aangepast voor het Performance Pack. De veranderingen voor de Polestar 2 vinden vooral binnenin en onder de carrosserie plaats.

Media

Iets wat je niet eens kan zien is het toevoegen van een Qualcomm Snapdragon-chip aan het infotainment van de Polestar 2. Deze chip zit al in vele smartphones en moet er nu voor zorgen dat ook het scherm van de Polestar sneller en soepeler te bedienen is dan ooit.

Verder neemt Polestar een optie over van Volvo, namelijk een premium audio-upgrade van Bowers & Wilkins. Dit 14-speakerige systeem heeft een vermogen van 1.350 watt, wat ons niet bijster veel zegt (maar vast lekker zal klinken). Optisch kan je een Polestar 2 met het B&W-pakket herkennen aan aluminium afwerking rondom de speakers naast de deurgreep en een speaker bovenop het dashboard alsof het een Sport Chrono-klokje is van Porsche.

Nu te bestellen!

Polestar noemt de update voor de 2 een modeljaarupdate voor 2026 die nu te bestellen is. Dat klinkt alsof het ver weg is, maar deze logica is vooral van toepassing op de VS. Daar begint het nieuwe modeljaar al in juli van het jaar ervoor, dus in dit geval gaat het om juli 2025. Technisch verandert er weinig, dus je kan nog steeds voor 44.950 euro de Standard Range met 554 km actieradius bemachtigen, voor 51.200 staat er tegen augustus een Long Range Single Motor voor de deur met 659 km actieradius en voor 55.200 euro een Long Range Dual Motor. Polestar hoopt de 2 zo weer opgefrist te hebben en wellicht dat meer mensen nu de Polestar-showroom weer weten te vinden om de oudste (lees: minst nieuwe) Polestar weer te kiezen.