Man wint Porsche 911 GT3 RS, rijdt hem total loss

Heb met al het geluk in de wereld een Porsche 911 GT3 RS gewonnen, rijd je hem total loss.

Er zijn tegenwoordig vele bedrijven gespecialiseerd in het verloten van auto’s. Het idee is zoals een loterij: iedereen koopt loten, des te meer je koopt des te groter de kans op winst. Vervolgens wordt er één gelukkige winnaar gekozen die een hele dure bolide op zijn naam mag schrijven. En dat gaat vaak echt niet over Toyota Corolla’s.

Porsche 911 GT3 RS

Zo won een man uit Nevada in de VS afgelopen september een Porsche 911 GT3 RS. Een 991.1, in de goede kleur Ultraviolet. Met nog 50.000 dollar erbij, zodat je hem ook nog eens kan onderhouden. Er zijn mensen die zo’n auto vervolgens linea recta verkopen en het kapitaal gebruiken voor iets anders. Investeren, dan verdien je die Porsche makkelijk terug. Als echte autofanaat is het natuurlijk leuker om even te genieten van de 500 pk sterke atmosferische 4.0-motor van Porsche. Dat deed de winnaar dan ook, alleen ging dat nogal fout.

Crash

De gewonnen Porsche 911 GT3 RS wordt nu namelijk gedeeld in een stuk minder fijne conditie dan toen de man hem won in september. Dezelfde man crashte hem namelijk en de schade is flink. Ook al ligt het iets anders bij dit soort dure auto’s, wij durven hem wel aardig total loss te noemen (rijp voor Tavarish, mag ook). In ieder geval een flinke crash, waarbij we toch direct even willen vermelden dat de bestuurder niet serieus gewond is geraakt. Daarna mocht ‘ie overigens wel even mee naar het politiebureau.

Onder invloed

De kous was namelijk nog niet af bij het feit dat deze kersverse 911 GT3 RS-genieter nu gedag mag zeggen tegen zijn gehavende auto. De politie meldt een gereden snelheid van rond de 85 mijlen per uur (137 km/u) waar je 45 (72 km/u) mag. Met de nadruk op het feit dat de Gieger Grade, de bergweg waar dit ongeval gebeurde, geen circuit is en je dus moet uitkijken voor de listige bochten. Toch heeft de GT3 RS-winnaar wellicht een nog groter probleem, want hij is meegenomen naar het bureau op verdenking van rijden onder invloed en het dragen van een vuurwapen onder invloed. Geen lichte vergrijpen. Hoe het winnen van je droomauto alsnog een nachtmerrie kan worden.

Of het wrak van de onder invloed gecrashte Porsche nog geveild gaat worden moet blijken. (via Storey County Sheriff Office)