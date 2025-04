Mega-fusie betekent einde voor McLaren als supercarmerk

Het Britse merk fuseert en opent daarmee de deur voor andere auto’s dan alleen supercars. Komt die McLaren SUV er dan echt?

Eigenlijk zouden we McLaren meer moeten complimenteren op hun doorzettingsvermogen. Waar vrijwel alle concurrenten zijn gezwicht voor het verkopen van hun ziel om iets anders te bouwen dan een supercar, is bij McLaren alles wat je kan bestellen een middenmotor snelheidsmonster. En dat in een tijd dat je meer dan ooit moet kijken naar het winstplaatje. Het zijn dat soort realisaties die Ferrari hebben doen beseffen dat een SUV en een EV toch maar eens moeten gebeuren. Bij McLaren lijkt dat kwartje nu ook gevallen te zijn.

Fusie

McLaren Automotive gaat namelijk fuseren met een bedrijf genaamd Forseven Holdings. Het idee achter dat bedrijf was om een basis te leggen voor een groot, nieuw automerk, met bekende namen uit de industrie die de tent gaan runnen. Een holding daar weer boven, CYVN Holdings uit Abu Dhabi, heeft nu bedacht om de basis van Forseven te gebruiken om de auto’s in kwestie uit te brengen als McLaren. Bekende badge, nieuwe start: je snapt welke kant dit op gaat.

Breder gamma

Er wordt niet bevestigd aan wat voor modellen Forseven heeft gewerkt om als McLaren uit te komen, maar het voelt een beetje als een grote reset. Alsof de projecten van Forseven een beetje de Panamera, Cayenne en Macan worden van McLaren. En dat betekent dat de gevreesde SUV toch een logische volgende stap lijkt. Wel wordt duidelijk dat er gekeken wordt naar brandstofmotoren voor deze nieuwe modellen. Dat er gekeken wordt naar EV-oplossingen (bijvoorbeeld in de vorm van hybrides) is eveneens evident, maar bijvoorbeeld in combinatie met de 4.0 V8 uit de supercars. Het doet qua strategie een beetje denken aan wat er gebeurde bij Lotus, die naast de Emira nu de Eletre en Emeya verkopen als melkkoeien. Met als verschil dat het nieuwe McLaren gevestigd wordt als op en top Brits en het nieuwe McLaren wellicht een vleugje supercar kan toevoegen aan sedans dan wel SUV’s.

Flinke namen

CYVN heeft vele ijzers in het vuur, waardoor Forseven toch best wel goede backups kan hebben. Zo heeft de holding geïnvesteerd in Nio, waardoor dat Chinese merk zou kunnen helpen met accu’s. Dat er copy-paste-modellen komen op Nio-basis wordt uitgesloten. Ook heeft CYVN geld gestoken in Gordon Murray Technologies en wat die firma doet qua auto-engineering. Ook daar kan je goed gebruik van maken voor een merk als McLaren.

Ambitieus

De CEO van Forseven, Nick Collins die alles uitlegt aan Autocar, klinkt enthousiast. Al vinden we het allemaal wel heel ambitieus klinken, kijk maar hoe stroef het verliep bij Lotus ondanks hun grootse plannen. Bovendien wil Collins bepaalde zaken duidelijk hebben, zoals dat alleen het geld uit Abu Dhabi komt en de rest allemaal op Brits grondgebied gebeurt. Een fabriek in China komt er bijvoorbeeld niet. Verder blijft het allemaal nog een beetje oppervlakkig, zonder concrete planningen over wanneer al deze nieuwe modellen komen, wat het voor auto’s worden en hoe veel het merk ervan wil verkopen per jaar. We blijven toch een beetje in de ‘eerst zien dan geloven’-modus. Alle naamgeving rondom CYVN en Forseven mag je als consument overigens vergeten: Forseven gaat volledig op in McLaren en die naam verdwijnt dan ook, enkel McLaren mag je blijven onthouden. Automotive staat overigens compleet los van het Formule 1-team, maar het titelwinnende team van vorig jaar zal vast bijdragen aan het behouden van naamsbekendheid.