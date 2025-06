Kan een populaire uitvoering de nieuwe Prius redden in Nederland?

Het wil niet lukken met de nieuwe Toyota Prius in Nederland. Misschien dat een populair optiepakket helpt.

Lekker dan. Is de Toyota Prius na al die jaren eindelijk een goed smoelende auto, koopt niemand hem meer. Het is de realiteit, in ieder geval in Nederland. Jarenlang stond de Toyota Prius bekend als hét symbool voor groener autorijden, terwijl de auto zelf er niet minder saai of vreemd gevormd van werd. Nu is dat wel anders. De Prius is een bijzondere auto om te zien, zeker niet saai meer.

XW10 XW20 XW30 XW50 (HEV) XW50 (PHEV) XW60

Toyota Prius in Nederland

Helaas kunnen de verkoopcijfers deze opwaardering niet bijstaan. De derde Prius van 2009 tot 2015 zijn er ruim 31.000 van verkocht, met ruim 15.000 voor de tweede generatie. De vierde generatie had het lastiger met net geen 2.000 verkochte units. En voor de volledigheid: van de eerste generatie zijn er nog geen 500 verkocht in vier jaar tijd. Helaas stevent de nieuwe vijfde generatie op dezelfde soort cijfers af. In het debuutjaar 2024 wisten er 150 exemplaren verkocht te worden, dit jaar mag Toyota blij zijn als de 100 gehaald wordt. Is de Prius cool, koopt niemand hem meer. Jammer is dat.

Nightshade

Wellicht dat een editie die lekker zoals de trends van 2025 is samengesteld, kan helpen. Toyota presenteert de Prius Nightshade. Wat gevoelsmatig dezelfde toon heeft als Spruitjes Extravaganza. En nee, je hoeft ook niet je schermhelderheid bij te stellen, al raden we het ook niet af. Genoeg lolletjes: het is een speciale editie op basis van de vijfde generatie Toyota Prius.

En eh, je kan er kort over zijn. De Toyota Prius Nightshade is vooral heel erg zwart. Alles wat normaliter kleur geeft als accent, is nu zwart. Zwarte velgen, zwarte raamomlijstingen, zwarte lak en natuurlijk zwarte banden. Zelfs de achterlichten zijn ontdaan van hun normaal rode accent om niet te veel kleur toe te voegen aan deze editie. Ook de koplampen zijn donker getint, maar met de verlichting aan valt natuurlijk de ‘hamerhaai’-signatuur van Toyota direct op.

En in het interieur van de Toyota Prius Nightshade mag je genieten van pimpelpaars lederen bekleding met witte randjes! Nee, natuurlijk niet. Zwarte stoelen, zwarte dashboardbekleding, zwart stuur: Eddie Vedder lust er wel pap van, deze speciale editie. De Nightshade baseert zich op de Prius XSE, de dikst aangeklede versie.

Voor nu is de Toyota Prius Nightshade enkel aangekondigd voor de VS, maar in Nederland volgen we dezelfde soort trends met al die donkere bedoeningen op auto’s tegenwoordig. Breng dus maar hierheen, dan krijgt de Prius misschien nog wel zijn welverdiende impuls.