Dít is waarom de BMW M2 CS geen handbak heeft

Sommige liefhebbers knappen af op de BMW M2 CS vanwege het gebrek aan handbak. BMW legt uit waarom de keuze voor een automaat gemaakt is.

Je kunt BMW van een hoop betichten, maar het is een feit dat je de M2, M3 en M4 nog met handbak kan krijgen. Een uitstervend ras, helemaal in die segmenten. Het gevoel van zelf roeren is natuurlijk top, maar rationeel heeft een automaat erg veel voordelen. Sneller, zuiniger, je hoeft minder te doen en klaar voor meer geweld. Dat laatste is een dingetje bij BMW.

Handbak-beperkingen

Je merkt het al in het aanbod van de BMW M’s met handbak. In de M3 en M4 is de handbak de versie zonder Competition, met 480 pk. De Competition heeft 510 pk, de CS(L) 550 stuks. Bij de M2 heeft nu zowel de automaat-versie als de handbak 480 pk, maar krijg je met de automaat 600 Nm en bij de handbak blijft het bij 550 stuks. Om die extra upgrade naar 530 pk te krijgen, heeft dus ook de BMW M2 zijn handbak in moeten leveren. Waarom is de keuze altijd tussen handbak of vermogen? Dirk Häcker, R&D-baas bij M, legt uit.

Over het algemeen is het heel simpel: de handbak kan zo veel vermogen niet aan. Daar is in principe wat aan te doen, het is echt niet zo dat de auto bij vol vermogen zijn bak laat opblazen. Maar BMW is ervan bewust dat je het niet moet willen. Het gevoel dat hoort bij de vermogen-bakcombinatie, klopt niet. En het is gecompliceerder dan wat optimalisatie om het gevoel wel te laten kloppen. Dan moet je een hele nieuwe transmissie ontwikkelen, wat gezien de gelimiteerde aard van de CS-modellen niet de moeite waard is. Bovendien blijkt dat het grootste deel van de kopers toch voor de automaat gaat, dus je haalt de winst ook niet uit een Competition-model met handbak.

3.0 CSL

Wacht even. Er is namelijk een BMW M met handbak die ook op 550 pk uitkomt. Dat is de hypergelimiteerde 3.0 CSL. Deze in oplage van 50 stuks gebouwde hommage is gebaseerd op de M4 en diens S58B30-motor, met het vermogen van een M4 CSL. Maar dan dus met handbak. Hoe kan dat? Häcker legt uit: omdat deze auto speciaal is. Zoals gezegd, de bak kan het wel aan, alleen de beloofde topprestaties als circuitauto die een CS moet kunnen beloven, ga je niet krijgen met deze handbak aan deze motor. Oftewel: volgens Häcker zitten klanten van een 3.0 CSL helemaal niet te wachten op heftige circuitprestaties en willen die gewoon genieten van een speciale BMW.

Kortom: voor de CS-modellen hebben ze moeten kiezen tussen handbak en power, en om het gat tussen de normale versies te vergroten is gekozen voor power. Voor de verkoopcijfers ook wel zo mooi. (via BMWBlog)