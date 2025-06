Koop het exotische broertje van de Volkswagen Golf R

(Bijna) alle lol van een Volkswagen Golf R in een veel exotischere verpakking, het kan met deze occasion op Marktplaats.

Je merkt dat grote fabrikanten steeds meer aan het letten zijn op de kleintjes. Dat betekent dat modellen moeten scoren of ze liggen eruit. Andersom betekent het dat modellen die van tevoren niet succesvol worden geacht niet verder komen dan de tekentafel. Niet eens heel lang geleden was dat anders. Toen was er af en toe nog ruimte voor iets leuks.

Volkswagen Scirocco

Zo bracht Volkswagen in 2009 ineens de Scirocco terug. De Golf-coupé leeft al even lang als de Golf, sterker nog: die was er iets eerder. Volkswagen kon iets meer risico nemen met de Scirocco als exotische coupé, maar wel met dezelfde basiselementen als de Golf. Zo kon de klantenfeedback nog nét verwerkt worden in de Golf I alvorens deze op de markt verscheen. Zo nuttig is de tweede Scirocco nooit geweest. Sterker nog: de Scirocco is eigenlijk zo’n auto die nergens echt nuttig voor is. Je moet ervan houden.

Het is een beetje de Audi TT van Volkswagen. Onder de strak gelijnde koets vind je gewoon een Golf-chassis met Golf-motoren en Golf-rijgedrag. Alleen dan altijd als driedeurs. En oh ja, qua varianten lag het ook iets anders. Je kon de Scirocco enkel krijgen met een 1.4 TSI, 2.0 TSI of 2.0 TDI. Die 1.4 was er met 122 en 160 pk (die laatste was de ’twincharged’-opstelling uit de Golf GT Sport) en de 2.0 TSI was de 210 pk sterke EA888. Er was geen Scirocco GTI. Wel was er iets dat in de buurt kwam.

Volkswagen Scirocco R

Wie de specs van de Volkswagen Golf VI GTI een beetje kent, weet dat die 210 pk uit de Scirocco 2.0 eigenlijk al identiek is aan de Golf. Maar bij de Golf VI had je natuurlijk voor het eerst een flink opgepepte vierpitter om tot de R te komen, deze had 270 pk en 4Motion-vierwielaandrijving. Van de Scirocco kwam ook een R-versie, alleen die kopieerde de specs van de Golf R niet direct. Zo moest je 5 pk inleveren om op 265 pk uit te komen. Belangrijker nog: de Scirocco R stuurde die kracht alleen naar de voorwielen. Als je dus geen AWD blieft maar wel wat meer pk wenst dan de 210 (later 235 dankzij de Edition 35) van de Golf GTI, was de Scirocco ineens best een optie. Zowel een handgeschakelde zesbak als een DSG met evenveel versnellingen was een optie.

Of, je moest het net als de standaard Volkswagen Scirocco, doen omdat het uiterlijk van de R je aanspreekt. En waarom ook niet? Dezelfde dikmakerij als de Golf R: hertekende bumpers, dubbele uitlaten, subtiele achterspoiler en de herkenbare Talladega-velgen die wat doen denken aan de Peeler-velgen van Audi RS-modellen uit deze tijd. En zoals het exemplaar dat we vandaag op Marktplaats vinden: de helderblauwe R-kleur Rising Blue was ook een optie en zo heurt het eigenlijk wel.

Interieur

In het interieur zie je dezelfde standaardreeks Golf-upgrades. In deze Scirocco (volgens mij was dit niet een standaardoptie, maar corrigeer mij vooral als het wel zo was) krijg je daar bovenop hele gave halflederen schaalstoelen. Elke Scirocco is driedeurs, maar je krijgt wel een achterbank. Voor halve volwassenen. Of natuurlijk kinderen. Anders is het niet écht comfortabel zitten.

Kopen

Het exemplaar van de Volkswagen Scirocco R dat we op Marktplaats vinden is de duurste, want laagste kilometerstand, panoramadak en die schaalstoelen. Je hoeft alleen de velgen even zilver te spuiten en dan is ‘ie echt perfect, net als die Alpina van afgelopen week. De blauwe ‘Rocco heeft 109.885 kilometer gelopen en komt uit 2013, het slotjaar van de Golf-broer.

En de prijs? 19.999 euro. Da’s veel, maar goed: leuke Scirocco’s zijn verrassend zeldzaam. Helemaal de R. Zoals we al aanhaalden was dit geen cijferkoning qua verkopen en hield de auto het maar vier jaar vol. Mocht jij dus een Golf GTI met R-potentie willen in een uniekere koets, dan is deze Scirocco een goede optie.