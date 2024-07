Waarom koopt niemand de nieuwe Prius?

Is er eindelijk een mooie Prius, koopt niemand ‘m…

Heb jij de nieuwe Toyota Prius al zien rijden? Ondergetekende in ieder geval niet, terwijl de auto al meer dan een jaar op de markt is. Gevoelsmatig is het dus geen succes. En dat is niet alleen gevoelsmatig het geval, zo leert een blik op de verkoopcijfers van de nieuwe Prius.

In het eerste half jaar van 2024 zijn er namelijk maar 77 Priussen op kenteken gezet. En dat is niet omdat iedereen er vorig jaar al eentje gekocht had, want toen zijn er maar 63 geregistreerd. Het loopt dus niet bepaald storm voor de nieuwe Prius.

De grote vraag is: hoe komt dat? Is de Prius te cool geworden voor de doelgroep? Of is ‘ie gewoon te duur? Misschien toch dat laatste. De vanafprijs van €44.695 is natuurlijk niet mals.

Nu is het niet zo dat concurrentie veel goedkoper is. Een Astra Plug-in Hybrid kost bijvoorbeeld ook al €40.999. En een Hyundai Tucson PHEV heb je voor €43.995. Maar ja, dat is een cross-over en de Prius is dat niet. Wellicht dat daar de schoen knelt.

Of zou de beoogde doelgroep van de Prius gewoon liever in een EV stappen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Misschien denken ze wel: hartstikke leuk, zo’n Prius met 85 km elektrische range, maar ik koop lekker een Model 3 voor €42 mille.

Het blijft speculeren, dus laat vooral even weten waarom jij denkt dat de Prius flopt in Nederland. En als je er eentje gespot hebt upload ‘m dan vooral even op Autoblog Spots, want de nieuwe Prius is gewoon een topspot.