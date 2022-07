Kan Max Verstappen de Honda e nog redden?

De Honda e is tot dusver een complete flop in Nederland, maar dat gaat nu ongetwijfeld veranderen.

Een compacte EV, die er ook nog eens leuk uitziet: dat moet in Nederland wel een succes worden, nietwaar? Toch kreeg Honda het voor elkaar om de Honda e compleet te laten floppen. En dat is geen overdrijving van onze kant: vorig jaar zijn er welgeteld 32 stuks op Nederlands kenteken gezet.

Een van de redenen is dat de Honda e gewoon te duur is. De vanafprijs is ruim €35 mille. Voor hetzelfde geld heb je bijvoorbeeld ook een Citroën ë-C4, die gewoon een segment hoger zit en veel meer range heeft.

Het laatste wat de Honda e nodig heeft is een duurdere uitvoering, maar toch is dat waar ze nu mee komen. De Japanners presenteren namelijk de Honda e Limited Edition. Dat is gewoon een Honda e, maar dan uitgevoerd in rood met zwarte accenten. Er worden er 50 van gebouwd. Dat is niet veel, maar meer dan er vorig jaar in Nederland verkocht zijn.

Om de introductie van de Honda e Limited Edition luister bij te zetten heeft Honda niemand minder dan Max Verstappen opgetrommeld. Voorafgaand aan de Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e Dell’Emilia-Romagna (ja, dat is de officiële naam) mocht Max een rondje in de Honda e rijden.

Je raadt het nooit, maar Max Verstappen was razend enthousiast over Honda e. “The Honda e Limited Edition is simply lovely,” zo reageert hij in zijn beste Engels. “It has funky looks, a compact design and is fun to drive. It’s a great electric urban vehicle.” Het blijft toch mooi om te zien, hoe Max altijd zichzelf blijft.

Op de foto’s is ook duidelijk te zien dat Max zijn enthousiasme nauwelijks kan verbergen. We twijfelen er dus niet aan of de verkoopcijfers van de Honda e zullen nu door het dak gaan. En Max Verstappen gaat de komende tijd waarschijnlijk heel vaak in een Honda e gesignaleerd worden.