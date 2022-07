Plannen rekeningrijden zijn simpel, maar zijn ze ook eerlijk?

De plannen voor rekeningrijden leveren genoeg voer voor discussie op.

Het gaat dan toch gebeuren: de overheid gaat definitief betalen naar gebruik – beter bekend als rekeningrijden – invoeren. Geen vast maandelijks bedrag aan wegenbelasting maar, maar betalen per gereden kilometer. Ongeacht de plaats en het tijdstip.

Simpel

De kogel is dus door de kerk, nu moet het alleen nog even geïmplementeerd worden. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. De overheid heeft echter een puik plan: ze gaan het zo simpel mogelijk houden. Het enige wat ze hoeven te weten is het aantal gereden kilometers. Laat er nou net een teller in je auto zitten die dat bijhoudt.

Buitenland

Toch zitten er wat nadelen aan dit ‘simpele’ systeem. Zo is er behoorlijk wat kritiek gekomen op het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen kilometers in binnen- en buitenland. Minister Harbers pareert dit echter door tegenover het AD te zeggen: “Als je nu zes weken op vakantie gaat naar Italië krijg je ook geen uitzondering op de motorrijtuigenbelasting.”

Uitstoot

Nog een punt van discussie: er wordt evenmin onderscheid gemaakt tussen schone en vuile auto’s. Momenteel betaal je geen wegenbelasting voor elektrische auto’s, maar dat verschil valt dus straks weg. Daar is ook kritiek op, bijvoorbeeld vanuit de RAI Vereniging. Zij spreken van een gemiste kans om de CO 2 -uitstoot terug te dringen.

Files

In dit simpele systeem is er ook geen ruimte voor onderscheid in tijdstippen. “In potentie zou zo’n prijsprikkel ook een instrument kunnen zijn om iets te doen aan de files,” zo zegt vervoerseconoom Erik Verhoef op BNR. Hij vindt het een gemiste kans als dat niet wordt gedaan.

Kilometers bijhouden

Er is dus genoeg af te dingen op de plannen voor het rekeningrijden. En dan hebben we het nog niet eens over de praktische kant van het bijhouden van de kilometers. Dat is niet zo simpel als het lijkt. Weliswaar worden de kilometerstanden bijgehouden met de apk, maar de eerste apk is pas na 4 jaar.

Kastje

Wat is dan de oplossing? “Misschien is er naast de kilometerteller een apart kastje nodig. Of je zou je smartphone aan de auto kunnen koppelen,” aldus minister Harbers. Volgens staatssecretaris Van Rij gaat het helemaal goed komen: “Er is echt nog wel wat huiswerk te doen, maar wij hebben er vertrouwen in dat dit goed komt.”

Huiswerk

Het is in ieder geval duidelijk dat er nog huiswerk te doen is, want de plannen zijn nu nog nauwelijks uitgewerkt. Gelukkig heeft de overheid zichzelf nog 8 jaar de tijd gegeven voordat rekeningrijden daadwerkelijk wordt ingevoerd.

We moeten dus nog even afwachten tot er meer gedetailleerde plannen op tafel komen. Dat rekeningrijden er gaat komen beschouwen we even als een gegeven, maar wat is volgens jullie de beste variant van rekeningrijden? Roept u maar.

Foto: @thomcarspotter