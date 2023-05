Kan Mercedes met nieuwe sidepods eindelijk Max weer aanvallen?

Mercedes heeft de auto flink op de schop gegooid voor Monaco. Gaat dat eindelijk weer een beetje spanning brengen in het seizoen?

Mercedes baarde tijdens de wintertests voorafgaand aan het seizoen van 2022 opzien met hun sidepods. Die waren er namelijk niet, of beter gezegd: de auto had hele platte sidepods. Dat was heel leuk bedacht, maar het is inmiddels duidelijk dat dit niet het ei van Columbus was.

Voor de aanstaande Grand Prix van Monaco heeft Mercedes daarom een aantal serieuze upgrades in petto. Dat wisten we al, maar inmiddels zijn ook de eerste beelden online verschenen. Die kunnen we helaas niet delen, maar als je heel nieuwsgierig bent kun je even op de Twitter-pagina van Simon Lazenby kijken.

Op de foto’s is te zien dat Mercedes het zogenaamde ‘zeropod’-concept definitief overboord heeft gegooid. De W14 heeft nu gewoon sidepods die lijken op de wat de rest ook heeft. Creativiteit is in dit geval niet beloond, jammer maar helaas. Naast de sidepods heeft Mercedes meer upgrades voor de W14: ook de vloer en de voorste wielophanging wordt aangepakt.

De flink aangepaste auto gaat dit weekend in Monaco zijn vuurdoop beleven. Dat is niet het ideale circuit om nieuwe dingen uit te proberen, maar ja, de vorige GP ging niet door. En Mercedes wil niet nog langer wachten met de upgrades.

Of deze upgrades de gehoopte sprong voorwaarts gaan bieden moet natuurlijk nog blijken. Toto Wolff heeft de verwachtingen alvast getemperd. “Het wordt geen wondermiddel, in mijn ervaring bestaan die niet in de sport. We hopen dat het de coureurs een stabieler en beter voorspelbaar platform geeft. Daarop kunnen we in de weken en maanden daarna verder bouwen.” Aldus Wolff.