Nieuwe Mercedes W14 vertraagd, heeft kleine sidepods, meer pk’s

De Mercedes W14 voor het seizoen van 2023 had wat vertraging opgelopen. Inmiddels zijn er wat dingen duidelijk, onder andere dat de kleine sidepods blijven.

Mercedes verraste vorig jaar rond deze tijd vriend en vijand met de W13. Hoewel deze aanvankelijk gepresenteerd werd met normale sidepods (zie boven), kwam tijdens de eerste wintertest opeens het gerucht dat Mercedes ‘zonder sidepods’ ging rijden. Deze ‘kasten’ aan weerszijden van de auto voorzien sinds jaar en dag de (radiateurs van de) motor van de nodige koeling.

Haas F1 vond het niks

In eerste instantie was er een tekening waarop een F1 auto te zien was die letterlijk geen sidepods had. In werkelijkheid bleek de W13 wel iets van sidepods te hebben, maar dan wel hele kleintjes. Hierboven schrijven we dat het een verrassing was voor vriend en vijand. Dat was over het algemeen ook zo, maar er was daarop overigens wel tenminste één uitzondering. Het team van Haas F1 liet weten de oplossing overwogen te hebben, maar er bewust niet voor gekozen te hebben.

Geen meter

Dat gaf toch wel te denken, dat uitgerekend het team dat in 2021 nog het slechtste van de grid was had besloten ’toch maar niet’. Desalniettemin, omdat het Mercedes was, dachten de meesten alsnog ‘gaan we weer, die rijden dus weer een seconde per rondje weg bij iedereen’. Echter bleek de praktijk weerbarstiger. De W13 ging zeker aan het begin van het seizoen, voor geen meter.

W13 had meerdere problemen

Nu is het de vraag in hoeverre dat nu door het ‘size zero’ concept kwam of door andere dingen, zoals porpoising. Feit is dat Mercedes ondanks zomerse geruchten die op het tegendeel wezen, het seizoen afmaakte met de kleine sidepods. En dat de W13 naarmate het seizoen vorderde ook steeds beter uit de verf kwam, hoewel het team uiteindelijk bleef steken op slechts één zege.

Met vertraging door op ingeslagen weg

Maar dan 2023, gaat Mercedes nog steeds door op de ingeslagen weg? Volgens kwaliteitspublictatie Formul1a.uno wel. De Mercedes W14, die komende week gepresenteerd wordt, heeft volgens deze Italiaanse kenners nog steeds zeer kleine sidepods. Naar verluidt heeft de ontwikkeling van de W14 wat achterstand opgelopen, die deze laatste weken middels overwerk moest worden ingelopen.

Meer power, minder verf

Naast kleine sidepods zal de W14 het moeten hebben van meer power en minder verf. De motorenafdeling heeft naar verluidt 10 pk extra gevonden. Dat kan dan alleen zijn als een bijproduct van een verbetering van de betrouwbaarheid, want de motoren zijn in principe bevroren. Ferrari heeft naar verluidt echter iets soortgelijks in petto.

Naakt carbon nieuwe trend in de F1

Net als bij veel andere auto’s, zal de livery van de W14 veel naakt carbon bevatten. Dit niet omdat het weer 2008 is, maar puur om gewicht te besparen. De teams hebben zoveel moeite de auto’s op gewicht te brengen dat elke milligram telt. Verf wordt daarom in de ban gedaan. We zagen dit ook al op de nieuwe Williams en de nieuwe Alfa Romeo, dus je mag dit best een trend noemen.

Wintertest

Op 15 februari krijgen we meer te zien van de nieuwe Mercedes. Dan wordt de auto namelijk gepresenteerd op Silverstone, alvorens een filmdag af te werken. In de laatste week van februari staat vervolgens de eerste en enige wintertest op het programma.