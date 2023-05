Zyrus LP1200 Strada heeft goedkeuring plus 3 jaar garantie

Met de Zyrus LP1200 Strada kun je dus gewoon de openbare weg op.

In principe is het niet heel erg moeilijk om extreem vermogen uit een motor te halen. Zeker niet als je een dikke V10 tot je beschikking hebt. Je monteert twee turbo’s (wel even een tutorial op YouTube zoeken) en je bent klaar.

Nee, het moeilijke aspect is om te zorgen dat het goed werkt. Dat het betrouwbaar is en dat de motor alsnog dociel is als je normaal rijdt, bijvoorbeeld.

Dat onderscheidt vaak de betere tuners van de mindere goden. Maximale pk’s is absoluut geen graadmeter voor en fijn rijdende auto. Helemaal moeilijk is om te zorgen dat de creatie straatlegaal is. Dat is namelijk niet altijd het geval met aangepaste auto’s.

Zyrus LP1200 Strada

Nu kunnen we er een boom over opzetten over de Zyrus LP1200 een aangepaste auto is. Feitelijk is het wel, maar ze zijn heel ver gegaan. Mocht je de Zyrus LP1200 Strada niet meer kennen, frissen we je geheugen graag op.

Zyrus is een bedrijf uit Noorwegen uit de racerij en hun LP1200 Strada is een compleet onder handen genomen Lamborghini Huracàn. De modificaties gaan echter dermate ver dat je bijna niet kunt spreken van een getunede auto.

Zyrus gaf aan dat ze 24 exemplaren gingen bouwen. De helft daarvan zijn Corsa’s en bedoeld voor het circuit. De andere 12 zijn Stradales en moet de openbare weg op. Dat betekent dat ze gehomologeerd moeten worden. Nu kun je de papieren van de standaard Huracán aanhouden en een briefje van 100 bij de keuringspapieren doen, maar dat is geen garantie.

Door de keuring!

het knappe is, Zyrus heeft de 1200 Strada door de keuring gekregen. De auto is op meer dan 600 punten gewijzigd van de standaard lamborghini, dus een herkeuring was eigenlijk de enige optie. Het is extra knap dat het een superstrenge TüV-keuring betreft.

In Engeland heb je van die kleinserie-goedkeuringen (dan moeten er lampen opzitten en dan is het wel goed), maar in Duitsland zijn ze serieus streng. Dat betekent dat de Zyrus LP1200 Strada een serieus goed ontwikkelde auto is.Dat bleek overigens ook wel uit de rondetijd die de auto deed op de Nordschleife van de Nürburgring. Daar zette de auto een tijd neer van minder 6:48. Dan concurreer je meer met racewagens dan met straatauto’s.

Sjoemelsoftware in de Zyrus LP1200 Strada?

Dan is natuurlijk de vraag: hebben ze gesjoemeld? Jazeker, met de software! De keuring is op basis van de ‘straatmodus’. Dan heb je 700 pk tot je beschikking. Je kan de Zyrus LP1200 Strada ook in Sport-modus zetten, dan is er 900 pk beschikbaar. In Corsa-modus krijg je de volle 1.217 pk!

Niet alleen heeft de Zyrus LP1200 Strada meer vermogen, het gewicht ging ook naar beneden. Dat is extra indrukwekkend als je in het achterhoofd houdt dat er een extra grote vleugel op zit alsmede een hoop turbo plus benodigheden. In totaal is de Zyrus LP1200 Strada 78 kilogram lichter dan een standaard LP610-4.

Prijzen zijn bekend! Je betaalt een heel schappelijke 875.000 euro, voor belastingen. Daar is een donor-auto bij inbegrepen. Ook krijg je een trackday om te wennen aan de auto. Ook lekker: de garantie bedraagt 3 jaar!

En check hier de rijtest met de Huracàn Tecnica:

Meer lezen? Dit zijn alle versies van de Lamborghini Huracán!