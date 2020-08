Kan Tesla nu al geen auto’s meer verkopen?

Tesla wist in juli een stuk minder auto’s te verkopen dan normaal. Wil niemand meer een Tesla of is er iets anders aan de hand?

Tesla heeft nu een nogal gigantisch probleem. Althans, dat zou iemand kunnen denken na het lezen van een recent stuk van Automotive News Europe, ‘Europese verkoopaantallen van Tesla kelderen ondanks levende EV-markt‘. Volgens het artikel is de Europese markt voor elektrische auto’s in het eerste halfjaar gestegen met 34 procent. Tegelijkertijd zijn de Europese leveringen van Tesla gedaald met 18 procent.

Vooral juli zou een waar slagveld zijn. In Duitsland werden er vorige maand 203 Tesla’s geregistreerd; 67 procent minder dan normaal. In Noorwegen en Nederland zou de situatie ernstiger zijn, met een daling van respectievelijk 93 en 94 procent. Zweden zou al helemaal miserabel, met een daling van 98 procent. Deze markten zijn belangrijke markten voor iedere fabrikant voor elektrische auto’s. Als Tesla hier geen auto’s weet te slijten, dan is dat een flink signaal.

Er zijn echter twee denkbare redenen voor de flinke klap in de verkoopcijfers. Enerzijds zou de vraag simpelweg verdwenen kunnen zijn. Anderzijds zou de productie ingestort kunnen zijn. ANE meldt niet echt wat er aan de hand is, anders dan dat Tesla ‘voorrang gaf aan de Amerikaanse markt’.

Electrek nuanceert dit verhaal echter, al zeggen ze niet hoe ze aan hun informatie komen. Volgens deze site komen alle Europese Tesla’s uit de fabriek in Fremont, die batchgewijs voor verschillende wereldmarkten auto’s bouwt. En laat deze fabriek nou onlangs een tijdje dicht te zijn geweest, nét toen de Europese Tesla’s op de planning stonden. Daarom kon Tesla weinig auto’s verkopen, volgens Electrek had dit niks te maken met vraagproblemen. Eind juli is de Europese productie weer gestart, de site verwacht daardoor dat Tesla in september ‘sterke verkopen’ gaat laten zien. In het komende kwartaal moeten we dus zien of Tesla een flinke inhaalslag maakt, of dat er toch meer aan de hand is dan nu wordt gezegd.

Foto: Black on Black van @Emping, via Autojunk.nl.