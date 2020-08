Wolff gaat overstag, Mercedes blijft in de Formule 1

Waar Toto Wolff eerst nog wat dwars deed, zet hij nu toch zijn krabbeltje onder de nieuwe Concorde Agreement waarmee Mercedes in de Formule 1 blijft.

Slecht nieuws voor de neutrale fans van de Formule 1: Toto Wolff gaat zijn krabbeltje onder de nieuwe Concorde Agreement zetten. Vorige week was Wolff nog wat ontevreden met de nieuwe overeenkomst. In dit document bepalen de stakeholders de regels en financiële verdeelsleutels voor de komende F1-seizoenen.

Met deze nieuwe overeenkomst wil F1-eigenaar Liberty Media en de FIA ervoor zorgen dat de Formule 1 spectaculairder wordt, meer show krijgt. Dat de auto’s dichter bij elkaar rijden, dat het allemaal wat spannender wordt. En dus niet dat je vooraf al weet dat Hamilton en Mercedes alles en iedereen omver gaan ploegen, zoals nu het geval is.

Wolff zei eerder die nieuwe overeenkomst niet te willen ondertekenen, omdat er oneerlijk veel geld naar Ferrari ging. Tegelijkertijd zei Liberty weer vrij resoluut de deadline van 12 augustus niet te willen uitstellen. Inmiddels zijn allebei de partijen overstag gegaan, schrijft Motorsport. De deadline is verlengd naar eind augustus en Wolff wil zijn krabbeltje toch op het papiertje zetten.

De teambaas zegt van gedachten te zijn veranderd, door gesprekken met F1-CEO Chase Carey. ‘Het gros van de onduidelijkheden’ zijn nu verhelderd. Daardoor voelt Wolff nu voelt dat het een goed moment is om Concorde te ondertekenen. Wolff was vorige week nog pissig dat de andere teams ‘in de kont’ van Liberty Media zaten. Hij zag liever dat ze samen zouden optrekken om een vuist te maken tegen Liberty. Hij is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de teams nooit samen zullen optrekken. Daarom ondertekent hij maar gewoon de overeenkomst. Voor zover bekend is alleen Racing Point nog aan het twijfelen, andere teams lijken geen bezwaren te hebben.