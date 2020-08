Mercedes is miljarden kwijt door smerige diesels

Tsja, als je gaat sjoemelen met je diesels, dan is het niet gek dat je als Mercedes miljarden moet overmaken.

In de wereld van dieselgates is Volkswagen nog altijd heer en meester. Mercedes doet het echter ook niet al te slecht. In Duitsland was Daimler een jaar geleden bijna een miljard kwijt door het gesjoemel met de diesels. Klinkt als veel, maar eigenlijk valt dat nogal mee. In eerste instantie werd er namelijk een bedrag van 3,75 miljard euro genoemd.

Jammer voor Mercedes, nu blijkt dat ze weer een flink bedrag over moeten maken door het gesjoemel met de diesels. En deze keer valt het niet mee, maar loopt het bedrag wél in de miljarden. In de Verenigde Staten heeft Mercedes namelijk een principeovereenkomst klaarliggen met de overheid. Ongeveer 250.000 auto’s en bestelwagens hadden ‘emission control systems’, wat waarschijnlijk juridische taal is voor sjoemelsoftware.

Een hele zwik aan overheidsorganisaties, waaronder EPA, wilden geld zien van de Duitsers. En Mercedes zag kennelijk in dat ze een eventuele rechtszaak zouden verliezen, waardoor ze maar miljarden overmaken vanwege de diesels. Aan de verschillende overheidsinstanties maakt Daimler daarom 1,27 miljard euro over. De juridische kosten bedragen een slordige 592 miljoen euro. Daarnaast bewaren ze ongeveer een half miljard euro om te kunnen voldoen aan ‘de voorwaarden van de overeenkomst’. Wat ze daarmee bedoelen is niet duidelijk. Wellicht dat ze gedupeerde auto-eigenaars op de een of andere manier tegemoet moeten komen.

Miljarden

In totaal is Daimler dus minimaal 1,86 miljard euro kwijt aan de sjoemeldiesels. Al verwachten ze dat het uiteindelijk zo’n 2,36 miljard euro zal kosten. De overeenkomst is nog niet definitief, in de komende weken moet hier meer duidelijkheid over komen. Het is een flinke zak met geld, eentje die de komende jaren ook impact zal hebben op de cijfers van Daimler. Tegelijkertijd zegt het bedrijf wel dat het betalen ‘het beste’ is voor Daimler, zodat het dan eindelijk ‘wettelijke zekerheid’ heeft. Waarschijnlijk hopen ze nu dat het in Nederland niet zo ver hoeft te komen.