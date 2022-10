Kans op autoinbraak kleiner in het donker?

Dat klinkt tegenstrijdig. Zo verklein je de kans op autoinbraak.

We hopen het nooit mee te maken, maar het komt geregeld voor: autoinbraak. Vroeger omdat ze een grote autoradio wilde stelen, tegenwoordig voor andere waardevolle items die (al dan niet) in je auto liggen.

Net als met autodiefstal zou je denken dat autoinbraak minder snel voorkomt als je ‘m in het zicht parkeert. Maar wat blijkt, niets is minder waar! Dat meldt het Journal of Quantitative Criminology.

Wanneer kans op autoinbraak?

Nee, juist als auto’s in het licht geparkeerd staan, is het interessanter voor autoinbrekers. Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste natuurlijk het adagium ‘gelegenheid maakt de dief’. In het licht ziet men eerder dat er waardevolle items in de auto liggen. Dan is het makkelijker om een afweging te maken of het de moeite waard is om een ruitje in te tikken.

Dat niet alleen, het is ook makkelijker werken voor de dief. Anders moet deze met een zaklamp aan de slag en dat doet men kennelijk liever niet. Zeker niet als deze gereedschap gebruikt om in de auto te komen of nodig heeft om onderdelen c.q. goederen te ontvreemden. Zaklampen zijn namelijk heel verdacht en trekken te veel aandacht, ook vanaf een grotere afstand. Dus op een lege donkere parkeerplaats zie je al snel een zaklamp bij een auto.

Uitgebreid onderzoek

Het betreft niet een onderzoekje van een stagiair, maar een zeer uitgebreid onderzoek dat 9 jaar duurde. Men onderzocht gedurende die periode 4 verschillende locaties. Hier veranderde geleidelijk de verlichting (qua lantaarnpalen). Bij locaties waar de verlichting werd uitgeschakeld, daalde het aantal inbraken met 44%!

Opmerkelijk was dat bij de straten die verderop lagen, de inbraken toenamen. Dus voor de autodief is het te donker in de ene straat, waardoor hij naar een beter verlichte straat gaat. Dus ondanks dat mensen zich veiliger voelen in een verlichte straat én de Nederlandse politie adviseert om de auto in een zo licht mogelijke locatie te parkeren, kun je ‘m beter op een donkere plaats neerzetten, aldus het onderzoek.

Het hele rapport van het Journal of Quantitative Criminology kun je hier lezen.

Via: AD Auto.

