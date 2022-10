Oranje 911 met nieuwe turbo’s heeft bijna 1.000 Nm

Een oranje 911 die voorzien van extra pretföhns. Dat kan er maar eentje zijn!

We hoeven Manhart eigenlijk niet meer aan jullie voor te stellen. Het is een tuner uit Duitsland. Sterker nog, ze komen uit Wuppertal, een uurtje rijden van de grens. Je kunt hun auto’s herkennen aan gebruikelijke kleurstelling: zwart met gouden accenten. Heel erg slim natuurlijk. Daardoor zijn de auto’s van een kilometer herkenbaar. Ze passen deze kleurstelling al een paar jaar toe, met name vanaf het moment dat ze meer auto’s dan alleen BMW’s onder handen gingen nemen.

Manhart heeft vaker de producten van Porsche onder handen genomen. Voor vandaag hebben we er weer eentje voor je, maar deze oranje 911 wijkt iets af van de andere. Manhart is even ietsje verder gegaan dan chippen, verlagen en bestickeren. De naam van het apparaat: Manhart TR800.

Motor oranje 911

De 3.7 zescilinder boxermotor is voorzien van een grotere intercooler en opgewaardeerde turbo’s. Verder is er een Manhart-sportuitlaatsysteem met 200-cels racekatalysatoren. Let op, deze zijn niet TUV-gekeurd, maar komen in Nederland vaak nog wel door de APK. Manhart zegt dan ook dat de sportuitlaat alleen voor export of circuitgebruik is. De hardware-upgrades in combinatie met een nieuwe ECU-kuur leveren een flinke stijging op qua vermogen en koppel.

Maximaal staat er namelijk 833 pk tot je beschikking. Qua trekkracht is het zo mogelijk nog indrukwekkender: 965 Nm! Nu is de 911 Turbo S al een bijzonder sterke auto. Het is een stijging van 183 pk en 165 Nm, als je uitgaat van de fabrieksopgaves. We weten allemaal dat Porsche-opgaven vrij bescheiden zijn. Manhart heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt door de software va de PDK aan te passen.

Carbon

Uiteraard ligt deze oranje Porsche 911 Turbo dichter met de buik bij de grond, zo’n 30 millimeter dankzij H&R verlagingsveren. Verder zijn daar gesmede Manhart-velgen, de zogenaamde ‘Concave One’. Ze zijn in zijdemat zwarte lak afgewerkt, evenals een mooi matchende oranje streep. Voor zijn ze 9,5×21 ET35 (met 255/30ZR21 -rubber) en achter 12×22 ET65 (met 335/25ZR22-sloffen). Qua uiterlijk werkt Manhart samen met TopCar. Veel onderdelen zijn nu van koolstofvezel, een specialiteit van TopCar.

De frontlip, sideskirts, luchtinlaat aan de zijkant, diffusor en spoiler: het is nu allemaal van carbon. Ook zijn er nu carbon luchtinlaten op de motorklep. Sowieso is Manhart verder gegaan dan normaal met TR800, want ook het interieur is aangepakt en voorzien van oranje accenten en Manhart-logo’s in de stoelen en speciale Manhart-vloermatten. Ten slotte zijn er nog een paar stickers. Aan de zijkant (op de deuren) de typenaam en uiteraard een streep over de lengte van de voorklep en het dak. Het blijft immers een project van Manhart.

