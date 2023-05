Karma! Automobilisten negeren rood kruis en lopen schade op

Een rood kruis boven de weg is er niet voor niets, dat blijkt nu ook weer als er een stoeptegel op de snelweg ligt.

Onze wegbeheerder is Rijkswaterstaat en zij hebben de beschikking over grote borden die boven onze wegen hangen. De matrixborden die eraan zitten kunnen informatie geven aan automobilisten. Vaak voor hun eigen veiligheid. Echter, veel mensen hebben er schijt aan en negeren constant de matrixborden. Zelfs als een weg afgesloten is.

Stoeptegel op snelweg, automobilisten negeren rood kruis

Kijk, de boetes zijn al omhoog gegaan en nu kan je misschien begrijpen waarom. Maar een boete krijgen is niet het ergste. Het gaat hier om de veiligheid van jezelf, maar ook van anderen. Als er bijvoorbeeld een ongeval is en mensen staan op de weg dan is het logisch dat de weg is afgesloten. Als jij er dan toch rijdt is het gewoon oerdom.

Dit keer was het niet een ongeluk, maar een object op de weg. Namelijk een stoeptegel op de A15 bij Rotterdam. Voor bestuurders van auto’s al gevaarlijk, maar voor motorrijders gewoon levensgevaarlijk. Zaak dus om de weg af te sluiten, zodat er geen voertuigen overheen rijden. En natuurlijk om Rijkswaterstaat de kans te geven om de stoeptegel te verwijderen. Een rood kruis dus boven de weg, dat niet werd opgevolgd door tenminste twee auto’s.

Schade

En dat hebben ze geweten. Allebei de voertuigen liepen averij op en konden niet verder rijden. Rijkswaterstaat klaagt al langer over het feit dat veel mensen rode kruizen negeren en waren nu dus ook weer goed boos.

Op Twitter halen ze uit naar de twee bestuurders: ‘We hebben overwogen ze een weekje te laten staan, maar de berger is onderweg’. De twee voertuigen zijn daarna netjes weggesleept. Hopelijk hebben de automobilisten er iets van geleerd. Als andere mensen het kruis ook niet opgevolgd hadden en op de auto geknald waren van een van de automobilist terwijl hij op zijn knietjes zit, zou dat zeer onplezierig geweest zijn.

Foto via Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op Twitter