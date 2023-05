Aston Martin showt nieuwe DB GT

De Engelse autobouwer Aston Martin komt binnenkort met de nieuwe DB GT, check hier hoe de auto eruit gaat zien.

Het Britse luxemerk Aston Martin is nog lang niet klaar met de DB-reeks. In een teaser kondigen ze een compleet nieuw model aan. Of nou ja, er gaat natuurlijk wel het één en ander veranderen binnen de DB-serie van het merk.

Heb jij een kater van het kampioensfeest van Feyenoord en loop je vandaag heel de dag rond met een zonnebril om je huidige staat een beetje te verhullen? Dan is het lastig om deze foto’s te zien. We zien onder andere een zijaanzicht van de toekomstige Aston, maar wel in het donker. Heel donker.

Nieuwe Aston Martin DB GT

We moeten het dus doen met wat donkere afbeeldingen. Maar dat mag de pret niet drukken, we zien namelijk wel de stijlkenmerken van de nieuwe auto. En die zijn niet verrassend, het zijn best wel de klassieke lijnen van de Astons die we al kennen. De afbeeldingen worden vergezeld met de tekst: ‘Grand is not enough’.

Aston Martin maakt er dus wat speciaals van. Dat is logisch, want de DB-reeks bestaat binnenkort 75 jaar. Een iconische auto uit de DB-lijn zal een mooi verjaarscadeau zijn. Op de foto’s zelf zien we duidelijke veranderingen in de grille en koplampen.

De druppelvormige koplampen in combinatie met de grille laten een ander ‘smoelwerk’ zien. We zien drie lichtelementen die ons doen denken aan een Bugatti Chiron (die heeft wel vier lichtelementen). De grotere grille lijkt toe te nemen, maar neemt geen BMW proporties aan.

Verder zien we binnenin een middenconsole die voorzien is van allerlei bedieningsknoppen die we mogen verwachten in een moderne auto. Denk aan rij-instellingen en het instellen van de uitlaat. In het midden zien we de startknop om de (mogelijke) V12 aan te slingeren. Verder is de console mooi luxe afgewerkt met stevige knoppen. Gelukkig maakt Aston nog steeds gebruik van echte knoppen en gaat niet alles via een schermpje.

Motor

De geruchten zijn dat de auto met een V12 komt. Het Engelse merk was de auto een tijdje geleden aan het testen op de Nürburgring. De fotografen daar dachten een toon te horen die alleen maar uit een V12 kan komen. Nou, laten we het hopen. De motor zal vermoedelijk gecombineerd worden met een elektrische motor voor wat extra power en milieuvriendelijke argumenten.

Opvolger

Deze nieuwe DB zal geen uitbreiding van de bestaande reeks worden. Het is een nieuw model ter vervanging van. Begin dit jaar onthulde het merk de DBS Ultimate 770. Daarmee werd het afscheid van dit model aangekondigd. Daarnaast is de DB11 alweer sinds 2016 onder ons in zijn huidige vorm. Kortom, met de komst van dit nieuwe model staan er de nodige veranderingen te gebeuren binnen de line-up.

Debuut

We hoeven niet heel lang te wachten op deze nieuwe creatie. Overigens, het is nog maar de vraag hoe de auto gaat heten maar dat zullen we ook snel weten. De nieuwe Aston Martin debuteert namelijk op 24 mei aanstaande, dat is volgende week woensdag al!