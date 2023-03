Overheid legt uit waarom boetebedragen in 2023 toch stijgen

De boetetarieven voor 2023 zijn niet mals, waarom weer zo’n stijging?

Het is je vast niet ontgaan dat het leven een stuk duurder is geworden de afgelopen maanden. Inflatie is een hot topic en voor sommige huishoudens is het bijzonder moeilijk rondkomen. Ondanks het dure leven heeft de overheid besloten om de boetetarieven in 2023 ook te verhogen. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid geeft tekst en uitleg.

Sinds 1 maart van dit jaar zijn de nieuwe boetetarieven van kracht. Er waren Kamervragen gesteld waarom de tarieven ook dit jaar klommen. Kon de overheid niet eens een jaartje blijven vasthouden aan de geldende tarieven? Blijkbaar niet.

Want, zo zegt ze volgens de Telegraaf, een milder boetebeleid zou onveilig rijgedrag minder ontmoedigen. En uiteindelijk heb je het zelf in de hand. Duurdere boodschappen zijn een lastig verhaal. Je gordel omdoen, geen telefoon in de hand hebben en niet te hard rijden om boetes te voorkomen zijn allemaal dingen waar je zelf bij bent.

Boetetarieven voor 2023

We hebben even wat opvallende boetetarieven voor 2023 op een rijtje gezet, speciaal voor jou:

Overtreding Boetetarieven voor 2023 Niet tonen kentekenbewijs 50 euro Fout parkeren 110 euro Stilstaan op verkeerde locatie 110 euro Geen verlichting in bebouwde kom 110 euro Geen gordel dragen 160 euro Geen geldige APK 160 euro Verkeerde richting aangeven 160 euro Verkeerde lichten voeren 160 euro Rijden op versleten banden 160 euro Links plakken 240 euro Meer passagiers dan zitplaatsen in auto 240 euro Rechts inhalen 280 euro Onnodig toeteren en tütteren 280 euro Geen voorrang geven 280 euro Met lekkende motor rijden 280 euo Telefoon vasthouden 380 euro Rijden met kapotte uitlaat 320 euro Te luide uitlaat 320 euro Geen verzekering 400 euro Tot 10 km/u te hard fietsen 40 euro Boven 10 km/u te hard fietsen 60 euro Vasthouden banaan in auto Gratis 20 km/u te langzaam rijden Gratis Luisteren naar het Radio 10 nieuws Gratis

Fotocredit: @julian06 via Autoblog Spots