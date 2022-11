Vrachtwagen negeert rood kruis, Rijkswaterstaat razend!

Een vrachtwagen negeert een rood kruis, de gevolgen laten zich raden.

Ok, kleine bekentenis van ondergetekende. Ik heb geen probleem met verkeershufters. Mensen die 150 willen rijden waar 100 is toegestaan? Ga er maar langs. Mensen die snel voor de rotonde voordringen maar dermate snel dat ik niet hoef af te remmen? Prima joh. Een assertieve, actieve automobilist vind ik geen probleem. Het ergste in Nederland zijn mensen die niet opletten. Dat is echt eng en irritant. Nou, daar zijn wij dus niet de enige in, want dat vindt Rijkswaterstaat ook!

Dat laat Michèle Blom weten via Twitter! Wat is er gebeurd. Nou, dat gaan wij je vertellen. Er is vannacht weer eens een ongeluk gebeurd dat voorkomen had kunnen worden. Dat gebeurde op de A27. Daar waren wegwerkzaamheden bezig. Middels een rood kruis werd de weg afgesloten.

Vrachtwagen negeert rood kruis

Voor de zoveelste keer bleek dat niet voldoende. Ondanks dat er weinig gebeurde op de A27, was een vrachtwagenchauffeur niet bij machte om dat rode kruis te signaleren en er naar te handelen. Daardoor knalde hij omstreeks 01:30 op twee werktuigen. Deze stonden geheel niet verscholen op het zichtbaar afgezette stuk snelweg.

De vluchtstrook werd op de A27 schoongemaakt om de de veiligheid van de werknemers te kunnen waarborgen, werd de meest rechter rijstrook afgesloten. Voor heel erg koppige bestuurders is er een ‘pijlwagen’. Dat is een rijdend brevet van onvermogen voor mensen die ertegenaan rijden. Het is in in principe een aanhangwagen met een enorme pijl en een zogenaamde ‘botsarbsorber’. Dat is eigenlijk nog wel het ergste, men is al voorbereid op het feit dat men niet oplet.

Rijkswaterstaat not amused

De vrachtwagen knalde dus tegen deze pijlwagen aan en de schoonmaakauto. Het hele zooitje belande uiteindelijk in de berm. Twee mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Er was gelukkig geen alcohol in het spel. De topvrouw van Rijkswaterstaat is not amused:

Ik ben echt razend. De zoveelste keer dat rode kruizen worden genegeerd. Nu met gewonde wegwerkers en ziekenhuisopname van hen tot gevolg. Wat moet er gebeuren om dit onaanvaardbare gedrag te stoppen? Michèle Blom, Rijkswaterstaat, via Twitter

Uiteraard zijn er op Twitter een hoop reaguurders die meteen met allerlei vingertjes wijzen (dat men op die digitale varkenstrog). Echter, dit is dit jaar al het vierentwintigste ongeluk waarbij men rode kruizen negeert. Sowieso, als je al zo’n kruis negeert, dan zie je toch stilstaande voortuigen voor je op een gegeven moment?

Via: Algemeen Dagblad