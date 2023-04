Kassa pakt Stellantis aan voor compensatie

Kassa pakt Stellantis aan en het staat op video. We missen alleen een olijke ober.

Nieuwe auto’s, nieuwe technieken, nieuwe uitdagingen. Voordat een automerk een model of motor op de markt brengt, wordt deze zeer uitvoerig getest. Deze moet minimaal de garantieperiode en het liefst de eerste leasetermijn probleemloos doorkomen. In veel gevallen worden die auto’s jong gebruikt nogmaals met dealergarantie verkocht. Dus dat moet wel goed zitten, toch?

Volgens Kassa is dat niet het geval. Zij hebben namelijk een enorme zaak opgebouwd tegen Stellantis. Althans, ze hebben alle mensen met een Stellantis met de 1.2 PureTech-motor opgeroepen om te mailen als ze problemen ondervonden met de distributieriem. En dat waren er nogal wat. Maar liefst twee maal konden ze er een show mee vullen. Reactie van Stellantis bleef uit, tot nu! Want ze hebben gereageerd.

Kassa pakt Stellantis aan

Dat doet Amber in een gesprek met Jeroen Maas, de PR-manager van Stellantis Nederland. Dat zijn uiteraard de leukere cringy gesprekken, alsof je tijdens de eerste date onderweg naar het restaurant net een kat hebt over gereden en je zorgen maakt over je wielkasten.

Kassa moet natuurlijk een leuk item maken en voet bij stuk houden, de PR-manager kan niet ingaan op specifieke gevallen en kan ook niet iedereen gratis een nieuwe auto aanbieden.

Wat volgt is een gesprek waarbij Amber een bekentenis, belofte en beterschap hoopt te krijgen. Die komt er uiteraard niet.

Autoblog Nuance ALinea’s

En dan is het natuurlijk hoognodig tijd voor de nodige Autoblog Nuance-alinea’s. Hebben ze bij Kassa een punt? Moet Stellantis keihard aangepakt worden? Nou, als er volgens de voorschriften aantoonbaar onderhoud is gepleegd en het onderdeel bezwijkt binnen de gestelde termijn, is er recht op coulance c.q. garantie. En eigenlijk is dat wat de PR-manager van Stellantis ook meerdere keren lijkt te zeggen.

Waar we wel een vraagteken bij zetten is hoe men coulance kan aanvragen. Dat moet dan via de dealer gebeuren. Ja, dat is precies de dealer die 1.000 tot 1.500 euro rekende voor een reparatie die helemaal niet nodig mag zijn bij een auto van die leeftijd met die kilometerstand. Wellicht dat het ideetje is om een paar stagiairs een telefoon te geven en alle klachten te ontvangen bij de importeur. Dan kunnen die de situatie helder in kaart brengen.

Cijfers?

Tenslotte missen we wel cijfers. Heel erg veel cijfers. Want de EB-motor van Stellantis wordt namelijk geleverd in onnoemelijk veel verschillende modellen. Het gaat zo om tienduizenden auto’s per jaar in Nederland, als het er niet meer zijn. Stel, Kassa heeft 1.000 gevallen en het gaat om 250.000 auto’s.

Dan is het alsnog naar en heel vervelend voor die consumenten, maar dan is de foutmarge alsnog vrij klein. Heeft Kassa 50.000 mailtjes binnengekregen en zijn er 100.000 auto’s verkocht met die motor, dan is de foutmarge enorm.

Anyway, het automotive equivalent van First Dates kun je hieronder bekijken:

Meer lezen? Dit zijn 13 belangrijke modellen uit Citroëns 100 jarige bestaan!