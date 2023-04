Doelgroep van Kassa boos op Stellantis

De doelgroep van Kassa is superboos op de distributieriem van 1.2 PureTech motor van Stellantis.

Autofabrikanten bouwen een hoop verschillende motoren. Ondanks dat ze het heel erg lang doen en veel motoren bouwen, gaat het nog niet altijd helemaal goed. In dit geval hebben we het over de 1.2 PureTech van Stellantis.

Het is een droom van een motor. Lekker compact, licht, zuinig, redelijk wat pit en verkrijgbaar in een enorm aantal auto’s. Dan gaat er weleens wat mis. Volgens Kassa gaat er heel veel mis, want ze hebben brieven ontvangen en stonden met cameraploegen voor gedupeerden.

Kijkers Kassa boos op Puretech motoren van Stellantis

Wat is er aan de hand? Dat gaan we je vertellen. De distributieriem is niet helemaal denderend en dient vrij vroeg vervangen te worden. Doe je dat niet, dan is de kans op motorschade enorm.

Het gaat volgens Kassa om de ‘Puretech’-motoren. Dat is de commerciële naam, de motorcode is de ‘EB2’ en dat blokje is er in diverse varianten: Euro 5, Euro 6, met turbo of atmosferisch met vermogens van 75 tot 155 pk. Deze riem smeert zich in een carter en dat gaat niet altijd goed. De riem slijt enorm hard en dient op tijd vervangen te worden, aldus het programma.

Gemiddelde Kassa-kijker

Kassa deed een oproep aan zijn kijkers of daar ook PureTech-eigenaren waren en wat bleek: dat waren er nogal wat. Nu zien wij een vrij grote overlap tussen de gemiddelde Kassa-kijker en eigenaar van een PureTech motor. De meeste auto’s zijn typische auto’s die men nog particulier rijdt.

De motor wordt ook geleverd in een enorm aantal auto’s van merken als Citroën, DS Automobiles, Opel en Peugeot. Dan ook nog eens met name B- en C-segmentauto’s, die erg populair zijn bij de particulieren.

Beperkte coulance

De meeste issues komen naar boven drijven als de auto al uit de fabrieksgarantie is. Niet qua kilometers, maar wel qua leeftijd. Krijgen de mensen dan nu ook coulance? Nou, ja en nee. En daar wringt het nu een beetje. De fabrikant stelt natuurlijk dat de auto dan ook bij een garage volgens de voorschriften onderhouden is geweest.

De Bovag stelt dat dat nergens op slaat: die distributieriem moet functioneren ook al ga je naar een gewone garage. Kassa probeert nu Stellantis aan tafel te krijgen voor een oplossing. Overigens heeft Stellantis al gereageerd op de kwestie, maar is er vooralsnog niemand in de studio geweest.

