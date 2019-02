13 belangrijke modellen uit Citroëns 100-jarige bestaan

Een merk met zo veel historie, daar moet je een boek over schrijven, geen Autoblog-artikel. Toch gaan we precies dat vandaag proberen: dit is een zeer uitgebreide ode aan misschien wel het mooiste merk ooit.

Dit jaar (2019) wordt Citroën in het zonnetje gezet, want het Franse merk bestaat honderd jaar. Over de oorsprong van André Citroen en zijn wens om autorijden bereikbaar te maken, hebben we het al gehad. Waar meneer Citroen zelf vooral een basale automobiel in zijn achterhoofd had, had hij nooit kunnen weten wat voortvloeide uit dit bijzondere automerk. Zijn laatste meesterwerk is de Traction Avant, vlak daarna kwam hij te overlijden. De Traction Avant is echter slechts het begin. De geschiedenis van Citroën kent enorme pieken, weinig dalen, veel memorabele auto’s en veel eigenzinnige beslissingen. We presenteren de 14 hoogtepunten.

1934 – Traction Avant (7CV/11CV/15CV)

In den beginne was er de Type A, die uitmondde in de 5CV (5 chevaux, oftewel 5 pk). Dat was het businessmodel van Citroen van 1919 tot 1933: simpele auto’s die men kon betalen. Een soort Volkswagen avant la lettre. Het ging echter al gauw slecht met zowel de gezondheid van Citroen als zijn merk. Het merk is gered, André Citroen overleed in 1935. Maar niet voordat hij zijn laatste meesterwerk kon presenteren. Dat was geen kaalgeplukte mini-auto, maar een grote, statige limousine. Hij heet Traction Avant, een legendarische naam bleek later, het is echter gewoon de Franse benaming voor voorwielaandrijving. De auto zou tot de jaren ’50 nog gebouwd worden, in drie versies: de 7CV, 11CV en de 15CV. Dat betekent overigens niet meer dat deze respectievelijk 7, 11 en 15 pk hebben: de motoren varieerden van zo’n 30 tot 77 pk. Dan nog was de Traction Avant geen strepentrekker. Desalniettemin was het een auto die zijn tijd ver vooruit was. Niks wat Citroën bouwde zou ooit nog lijken op de Traction Avant. Dat hoefde ook niet: er stonden nog veel meer legendarische ontwerpen op de planning.

1947 – Type H (HY)

Dit is het meest karakteristieke busje wat ooit uit Frankrijk kwam. De auto was in zijn tijd uniek, omdat het hele concept bestelwagen nog niet zo’n ding was. Maar zelfs naast de compleet nieuwe markt was de HY vooruitstrevend. Zoals het Citroën betaamt in de tijd is de bus voorwielaangedreven en bovendien vederlicht. Voor extra stevigheid was de auto gemaakt van golfplaat-achtige panelen. Tegen de tijd dat Ben Pon de wereld wilde veranderen met de Volkswagen T1, reed de HY al rond. Bovendien, zoals je misschien al is opgevallen, is een HY absoluut enorm, helemaal vergeleken met zijn Duitse rivaal. Het meest geweldige aan de HY? Je kon er mee doen wat je wilde. IJscowagens, ambulances, marktbusjes, postwagens, rijdende kiosken: het kon allemaal met de HY. Tegenwoordig zie je ze in Frankrijk nog vaak als karakteristieke reclamepalen: reken maar dat de meeste nog wel in rijdende staat zijn.

1949 – 2CV

De 2CV moest dé volksauto worden. Zo’n Traction is gaaf, maar niet iedereen kon het betalen. Ook was het voor de gewone man een probleem dat de alternatieven niet functioneel genoeg waren, denk aan het verhaal met het mandje met eieren dat boeren over onverhard terrein wilden vervoeren. De 2CV was ontworpen voor die mensen. Goedkoop (dus eenvoudig), bruikbaar en met zulke goede vering dat boeren zonder problemen met een heel krat eieren naar het dorp konden rijden en terug, zonder dat er eentje brak.

De manieren om kosten te besparen maakten de auto bijzonder. De meest bekende voorbeelden daarvan zijn het ontbreken van een dashboard, met een versnellingspook die gewoon direct richting de motor ging. Ook moest de auto wel ramen hebben, maar (in ieder geval de voorste) moesten open kunnen. Dus wordt er geopteerd voor twee helften met een scharnier. De onderste helft klapt naar boven en je hebt frisse lucht. Dat, in combinatie met de simpele doch tijdloze lijnen, maakte de auto vanaf het begin al karakteristiek. Omdat vooral de nadruk was gelegd op het onderstel met de enorm comfortabele veren, was het helemaal geen straf om in de auto te rijden. In de bijna veertig jaar dat de 2CV gebouwd werd, raakte de teller net niet de vier miljoen. Een record voor Citroën.

1955 – DS

De Traction was in 1955 al ruim twintig jaar oud. Dan is het toch op een gegeven moment wel klaar en is het tijd voor een nieuwe toplimo van Citroën. Dat werd de uiterst legendarische DS. Een auto die net als de 2CV geen introductie nodig heeft. De auto was ontworpen zoals nooit tevoren, maar het ontwerp was grotendeels wel simpel en functioneel. Bij zijn introductie in 1955 schokte de DS alle autofans, Citrofielen in het bijzonder. Deze auto zou het ver schoppen, werd toen al gedacht.

De auto was niet alleen qua design bijzonder, ook de techniek was speciaal. Alles wat normaal met leidingen gaat, werd in de DS met hydrauliek geregeld. De besturing, de remmen, maar als meest belangrijk: de vering. De hydropneumatische veerbollen werden geboren: relatief eenvoudige vering die hobbels kan opvangen alsof het niks is. Zelfs anno 2019 is dergelijke techniek heel bijzonder. Elk topmodel van Citroën, tot en met 2017 (de C5), zou deze techniek krijgen.

Het originele ontwerp uit 1955 was een pareltje, met de rondingen in het plaatwerk, de chromen sierstukken in het dak die eindigden in knipperlichten, de verstopte achterwielen: een tijdloos design. Wel had de auto vrij nietszeggende koplampen. Daar kwam in 1968 verandering in. In plaats van de 13-in-een-dozijn ronde units, kreeg de auto dubbele koplampen achter glas. Het veranderde de auto aanzienlijk. Bovendien ging deze facelift gepaard met een mooie innovatie: bochtverlichting. De binnenste lampunits draaiden mee met het stuur in de bochten. Tegenwoordig hebben meerdere auto’s dit door het toepassen van LED-verlichting op slimme manieren: de DS deed het op de veel eenvoudigere, mechanische manier.

In 20 jaar tijd zijn er net geen 1.400.000 DS’en gebouwd. Voor een auto met een luxe insteek, is dat enorm veel. Het besluiten van een ‘meest legendarische’ tussen de DS en de 2CV is lastig, voor beide zijn evenveel redenen te bedenken. Dat is kennelijk waar Citroën gewoon goed in was in de jaren ’50 en ’60.

1967 – Dyane

We benoemden het eerder al even kort: in de jaren ’60 was het niet alleen Citroën die scoorde met eenvoudige kleintjes. De 2CV kreeg het moeilijker dan ooit door de komst van de Renault 4. Op basis van de 2CV kwamen daarom twee nieuwe modellen. Eentje die wat groter was, de Ami. Maar ook eentje die weer precies tussen de Ami en de 2CV in paste: de Dyane. Vele mensen zien de Dyane als de counter attack tegen het duivelse Renault. Dat is deels waar. De Dyane is namelijk geïnspireerd om Renault een hak te zetten, maar niet als een opvolger van de 2CV. Het was meer een model wat hetzelfde kunstje moet flikken in een hogere klasse, wat raar is, want in die hogere klasse zit de Ami al. Ja, de Dyane valt precies in het relatief kleine gat tussen de 2CV en de Ami. Renault vond de 2CV namelijk net even iets te eenvoudig, dus dát was tevens het doel van de Dyane. Als Renault het beter kan, dan kan Citroën dat ook. Zie de Dyane gewoon als een 2CV, die ietsje groter, ietsje minder uitgesproken en ietsje beter is. Ook ietsje duurder, waardoor de 2CV toch nog altijd het bereikbare alternatief bleef.

1970 – SM

De start van 1970 was op zich prima. De opvolger van de Ami heette GS en bleek met ongeveer 1,9 miljoen verkochte auto’s een aantrekkelijke auto. In plaats van de 2CV-basis was de GS ontworpen zoals een DS. Dus met hydrovering. Dat de GS een slimme zet was, dat blijkt. En toch wordt hij een beetje overschaduwd door dat andere wat Citroën deed in 1970. Alle auto’s in dit artikel zijn met recht geniaal, maar deze spant de kroon. Deze stond boven alles wat Citroën ooit heeft gebouwd. We hebben het natuurlijk over de SM.

De SM is het resultaat van bijna tien jaar ontwerpen, ontwikkelen en plannen. Al in 1961 kwam het idee naar voren om een DS te bouwen die alles net even iets beter deed. Een DS Coupé, zo je wilt, maar dan even iets specialer. Voor de motor werd Maserati binnengehaald. Dat merk kon in 1968 de hulp goed gebruiken en Citroën kon hierdoor de SM uitrusten met een heuse V6. Het design is echter waar de SM het echt van moet hebben. Neem de koplampbehuizing. Door de spitse neus was er geen ruimte meer voor een nummerbord, dus werd die tussen de lampen geplaatst, ook achter glas. Niemand zou ooit op dat idee zijn gekomen: Citroën wel.

In tegenstelling tot bovenstaande topverkopers hield de SM het slechts tot 1975 vol en rolden er net geen 13.000 exemplaren van de band. Niet eens 100 daarvan bereikten Nederland: de belangrijkste deed dat wel. De auto kreeg een seal of approval van Johan Cruijff. Hij bezat er eentje en werd daarmee de bekendste SM-eigenaar van Nederland. Misschien wel van de wereld.

1974 – CX

De CX was de volgende klassieker in wording, al vanaf zijn introductie. Een opvolger voor de DS, die in 1975 al twintig jaar in de prijslijsten zou staan. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, pakte de CX eigenlijk precies waar de DS goed in was, maar dan moderner. Zo werd, net als bij de GS, het hele hydrosysteem van de DS gebruikt voor de CX. Technisch komen de twee toplimo’s aardig overeen. Dat betekent allerminst dat de CX geen vernieuwing was, of snel gedateerd. Nee, integendeel.

Het interieur van de DS was simpel en functioneel. Je mist niks en er zit niks teveel op. In de CX was dat heel anders. Met name het instrumentarium is een stuk moderner. Er is bijvoorbeeld geen grote snelheidsmeter: je snelheid wordt op een bijzondere meter veel eenvoudiger weergegeven (rechts op de foto). In latere versies is er zelfs een digitale snelheidsmeter. Nu hoef je daarvoor niet verder te kijken dan een Renault Clio, maar in de jaren ’70 was dat heel wat.

De CX krijgt de enorm zware taak om de DS op te volgen. In plaats van de futuristische rondingen of details als de dakknipperlichten en de bochtverlichting, had de CX alleen maar kaarsrechte lijnen en helemaal niks wat designtechnisch bijzonder was. Bij andere merken zou een dergelijke beschrijving passen bij het signalement ‘saai’, maar een CX is niet saai. Een CX is beeldschoon, clean, perfect in balans: alles wat een moderne sedan moet zijn.

1984 – BX

Vanaf 1976 neemt Peugeot het merk Citroën over en wordt er wat meer over zaken gesproken dan echt bijzondere auto’s. Het heeft ietwat saaie auto’s als de LN en de Visa tot gevolg. Kleintjes was een apart verhaal voor Citroën, want naast de LN en de Visa stonden in de jaren ’80 de 2CV en Dyane nog steeds in de prijslijsten! Naast de vreemde Roemeense Axel die het een paar jaartjes volhield, gaven alle vijf deze auto’s de pijp aan Maarten toen de AX werd geïntroduceerd. Ook dat is niet een bijzonderheid, maar met 2,5 miljoen exemplaren was het één van de best verkochte Citroëns ooit. Hij moet even benoemd worden.

De GS werd na 16 jaar ook opgevolgd. De opvolger voor die auto werd de iets grotere BX. Robert Opron, verantwoordelijk voor het koetswerk van zo’n beetje alles hierboven, kapte er mee toen de BX volop in ontwikkeling was, waardoor Marcello Gandini van Bertone de BX ontwierp. Dat was een succes. Het recept was in eerste instantie gewoon weer Citroën. Een wat meer revolutionair design, maar wel heel recht-toe-recht-aan en eenvoudig. Het interieur was ook simpel, met bijvoorbeeld de CX-achtige knoppen in plaats van hendels. Ook de hydropneumatische veerbollen zaten gewoon weer onder de BX: het zweefgevoel was ongekend voor zijn klasse. Hij werd van 1982 tot 1987 nog parallel aan de GSA verkocht, maar mensen vonden het stapje omhoog interessanter en de GSA verdween. De BX verdween pas in 1995, nadat 2,3 miljoen exemplaren de fabrieken verlieten. De ietwat vreemde BX is misschien wel het toonbeeld van de jaren ’80, toch is het stiekem één van de beste Citroëns ooit. Helemaal als BX 4TC is hij gewoon geniaal.

Voor de goede orde: in deze tijd veegde Citroën haar hele gamma leeg: de LN, 2CV, Dyane, Visa maar helaas ook de CX gingen weg. Voor de CX kwam de XM in de plaats. Op zich een mooie auto, maar geen toppunt.

1998 – Xsara Picasso

Halverwege de jaren ’90 plaatste Citroën zichzelf in een existentiële crisis. De BX blies na 2,4 miljoen exemplaren zijn laatste adem uit en ervoor in de plaats kwamen de nogal recht-toe-recht-aan modellen als de Xantia en ZX. Ze zijn nog best goed verkocht, het waren dan ook geen slechte auto’s. Maar echt bijzonder waren ze niet. Ook de Berlingo was een leuk ding, maar eerder slim dan bijzonder. En de Xsara uit 1998 was al helemaal niks speciaals. Bovendien kopieerde Citroën nog twee modellen van Peugeot: de kleine Saxo om de AX af te lossen en de Evasion (gewoon een Peugeot 806/Lancia Zeta/Fiat Ulysse) om je gezin in kwijt te kunnen. Ook niet bijster inspirerend.

Was er dan echt niks uit de jaren ’90 dat de moeite waard is? Jawel. De Xsara Picasso bijvoorbeeld. Met de Mégane Scénic had Renault namelijk een gouden zet gedaan. De markt van de ‘Midi-MPV’ bleek immers een hele grote. Citroën was een van de weinige Europese merken die erg snel een alternatief klaar had staan voor de Mégane Scénic, dat was in de vorm van de Xsara Picasso. Die moest het enorm populaire segment der kleine familieauto’s bedienen. Citroën had gewoon een Peugeot 307 SW kunnen pakken, maar deed het op hun eigen bijzondere manier. De auto was eivormig, wat niet perse mooi was, maar de binnenruimte ten goede kwam. De ‘lelijkheid’ van een dergelijke auto staat veelal hand in hand met slimme ruimteverdeling. Neem nou het ‘cab-forward-design’. Door het enorme dashboard bovenop de motor te zetten, is er ruimte voor een zeer grote voorruit en kunnen de voorstoelen verder vooruit. Zo is er voor elke inzittende in de Picasso een riante zitplaats, terwijl de auto slechts een fractie groter is dan een reguliere C-Segment hatchback.

De Xsara Picasso heeft het niet in zich om de mooiste auto ooit te worden. Dat is een MPV per definitie niet, maar ook de verfstijl van Picasso is apart en niet iedereens ding. En ja, misschien dat Pablo Picasso een breder publiek kon aantrekken met natuurschilderingen, maar gewoon doorgaan met eigenwijs zijn heeft de schilder geen windeieren gelegd. Net zoals de Xsara Picasso, die van 2000 tot 2010 ruim 1,7 miljoen keer verkocht is.

2006 – C6

Citroën lost in de jaren 2000 tot 2005 weer wat modellen af en bouwt een hele modellenreeks op. De kleine C1, een product van PSA en Toyota. De C2, een leuke hatchback. De C3, een handige hatchback. De C4, een Golf-killer. De C4 Picasso, die de Xsara Picasso aflost en nu ook als zevenzitter komt. De C5, een puike sedan, en de C8, de opvolger van de Evasion. Ook die is wat eigenzinniger geworden. Zoals je in deze line-up kunt zien, worden er twee nummers overgeslagen. C7 (wordt gewoon niet gebruikt) en C6. Die laatste is echter belangrijk. Want zoals je ook hebt kunnen zien, is er sinds de XM geen vlaggenschip meer geweest van Citroën. De C6 moest die rol gaan vervullen in 2006. Het werd echter een flop. De DS en de CX zijn speciaal, terwijl de XM te wensen overliet. Je kunt dus niet makkelijk een opvolger voor de XM in de markt zetten. Bovendien was de concurrentie voor de auto moordend: voor ongeveer hetzelfde geld stond er een Audi A6, Mercedes E-Klasse of BMW 5 Serie op je oprit. Naast de hydrovering, de smeuïge 2,9 liter V6 en het schitterend eenvoudige interieur, was het de styling die de auto echt bijzonder maakt. Wat een plaatje! Het leukste design-aspect is de gebolde achterruit. Het is voor wat Citroën kon in 2006, de beste CX-opvolger die je kon wensen. Tenminste, dat hoopte Citroën. Kopers wilden de auto totaal niet en de teller haalde niet eens 25.000 gebouwde exemplaren. Dat is minder dan een tiende van de niet half zo eigenzinnige XM. Au.

PS: kijk nog eens onze rijtest/video terug van 12 jaar geleden.

2008 – C5

Naast de C6 waren er dus geen hoogtepunten. Toch moet er even een bijzonderheidje uit de jaren ’00 benoemd worden. De nieuwe C5 was namelijk een bijzonder goed uitziende Citroën-sedan, in deze donkere periode.

Veerbollen galore, voor de laatste keer. De rest bestond helaas wel voornamelijk uit Peugeot-onderdelen, wat de betrouwbaarheid niet ten goede kwam. Toch was de auto wederom een hoogtepunt van Citroën. Het bewijs daarvan is de C5 Airscape Concept uit 2007. Een driedeurs middenklasse cabriolet die het jaar daarna zou uitmonden in de C5. Als de Airscape in productie zou gaan, zou het een rivaal worden voor de Peugeot 308 CC, Opel Astra TwinTop, Ford Focus CC, Renault Megane CC, etc. Daarmee zou het eveneens de mooiste cabrio op de markt worden. Als sedan en Tourer was het een wat behoudendere auto, maar allerminst een lelijke. En toch paste hij precies in het Citroën-plaatje. De val van de C5 in 2017 zorgde ervoor dat Citroën afscheid neemt van de veerbollen. Na 62 jaar het huzarenstukje te zijn geweest van topmodellen, topverkopers en middenklassers is het concept te oud en moet er iets anders verzonnen worden.

2009-2011 – DS3 en DS5

Kannibalisme: ook in de autowereld is het een ding. Dat is eigenlijk altijd wat de DS3 en DS5 (ook de DS4, al is die niet zo interessant) laten opborrelen. Want naast wat quirks, zoals een zekere YouTuber het zou noemen, heeft Citroën rond 2010 enkel vrij normale modellen in hun arsenaal. De C1 is hetzelfde als eerst, de C3 is ingeburgerd, de nieuwe C4 wordt in 2010 een eveneens normale C-segmenter en de C5 is mooi, maar ook normaal. Waar is de opschudding, waar zijn de bijzondere auto’s? De DS3 (2009) en de DS5 (2011) laten zien dat Citroën het nog in zich heeft.

De DS3 is een premium-achtige hatchback voor naast de C3, de DS5 een hybride-aangedreven MPV-achtige ‘sedan’ voor naast de C5. Omdat de auto’s zeer eigenzinnig waren, bleken ze veel interessanter dan de C3 en de C5. Terug naar dat kannibalisme, want het betekent dat mensen sneller opteren voor een model uit de DS-range dan eentje uit de standaard range. Een gevalletje in je eigen voet schieten misschien, daarom krijgen de auto’s in 2015 een eigen merk: DS Automobiles. Een premiummerk van PSA. Dat had niemand verwacht!

2014 – C4 Cactus

Het laatste hoogtepunt van Citroën? Niet definitief het laatste, maar Citroën verkoopt momenteel bijna alleen maar SUV’s: de C3 is nu een vrij normale Polo-killer, met wat geinige details om te laten zien dat het een Cactus-broertje is. De C4, C5 en C8 zijn dood, de C4 (Grand) Picasso (nu Spacetourer) zijn op sterven na dood. Alles ten faveure van de C3 Aircross en C5 Aircross. Guitige ontwerpen op zich, maar niet enorm vernieuwend. Wat was wel vernieuwend? De Cactus in 2014. Een bijzonder alternatief voor bijvoorbeeld de Golf, Astra en Focus, maar ook de nieuwe Koreaanse slag in de vorm van de Ceed en i30.

De welbekende Airbumps waren het meest bijzonder aan de Cactus. Die zijn er in 2018 helaas niet meer, maar het maakte van een al bijzonder uitziende auto een heel vreemd ding. En toch was dat precies wat men van Citroën wilde. Een buitenissige auto voor weinig geld. Een soort nieuwe 2CV, zou je bijna kunnen zeggen. Een leuke cirkel na 100 jaar.