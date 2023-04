R32 EV komt écht, het is géén 1 april grap

We hoopten op een 1 april grap, maar de R32 EV komt er echt aan

Sommige dingen wil je gewoon niet en eentje daarvan is een elektrische Nissan Skyline GT-R. Het is al heel erg lastig om een origineel ongetuned exemplaar te vinden. Nissan is het gelukt en in plaats van deze in een museum te stoppen of een in ‘classic vloot’, maken ze er een elektrische auto van.

De R32 heeft is namelijk de eerste auto die de briljante en legendarische RB26DETT-motor onder de kap kreeg. Deze 2.6 liter zes-in-lijn met dubbele turbo leverde standaard ‘276’ pk, maar kon eenvoudig gekieteld worden naar heel erg veel meer. De blokken waren dermate sterk dat sommige wel meer dan 1.000 pk konden leveren. Dit gaat altijd gepaard met die bijzondere Skyline huil die je uit duizenden kan herkennen.

Geen Ray en Anita voor de R32 EV

Maar al dit tofs gaat eruit. Nissan gaat de RB26DETT eruit halen en deze vervangen voor een elektromotor. Uiteraard is er dan ook een loodzwaar accupakket nodig voor een beetje range. Het is een beetje alssof je Ray en Anita uit 2 Unlimited zet en verder gaat met twee zangeressen.

Nu is het niet helemaal correct en biedt het ook wel wat kansen. Dat gaan we even toelichten. Nissan wil namelijk niet één, maar twee elektromotoren gebruiken. Dan heb vierwielaandrijving. Omdat het elektrisch is, kun je behoorlijk nauwkeurig bepalen hoeveel vermogen naar welk wiel gaat. Ook is er nu geen turbogat, iets dat Skyline’s wel hebben, ook al zegt de eigenaar c.q. fanboy van niet.

Ken dit wel?

Daarbij is een Skyline niet een auto die ALLEEN gedefinieerd wordt door zijn motor. Een natuurkundewetten-tartende wegligging is ook iets dat bij de auto hoort. Wat dat betreft zijn we heel erg benieuwd hoe het project R32 EV gaat uitpakken.

Ook is een (Skyline) GT-R een auto waarbij technologische innovatie bovenaan staat, dus is het op zich wel logisch dat men bezig is met elektrische aandrijving.

Als laatste werkt Nissan natuurlijk aan acceptatie voor performance EV’s. De komende generatie van de GT-R, de R36, zal minimaal geelektrificeerd zijn en hoe langer we moeten wachten op de komst van de R36, des te groter is de kans dat het een elektrische auto zal zijn.

Wanneer de R32 EV onthuld wordt is niet bekend. Reken niet op een snelle onthulling, maar dat Nissan ons via hun social media-kanalen op de hoogte houdt.

Meer lezen? Check hier de achtergrond en hoogtepunten van Tommykaira!