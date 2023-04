Lezersvraag: moet er meer asfalt in Nederland komen?

Nederland loopt vast, verleden week stond er kneiterveel file en dit roept de vraag op of er niet meer asfalt bij moet?

Donderdag stond er bijna 1.500 kilometer file. Dat is niet niks en kwam met name doordat veel mensen een lang weekend weggingen in verband met Pasen. Hiernaast, het was slecht weer en dan weet je het wel. Tel hierbij op dat er wat incidenten waren, waaronder een gesloten Ketheltunnel, en alles loopt vast in de Randstad. Het resultaat was dat het de drukste avondspits van dit jaar was.

Meer asfalt in Nederland?

Enerzijds zeggen mensen dat er door meer asfalt meer auto’s op de weg komen en dat we dat niet moeten willen. Misschien is dat zo, maar is dat dan zo slecht? Anderzijds wordt er geopperd dat er misschien wat auto’s bijkomen, maar dat door extra asfalt er ruimte bijkomt en dat dus de doorstroming toeneemt. Lees: minder files.

Feit is dat er op dit moment meer files zijn dan voor corona! Hier schreven we al eerder over en het lijkt niet minder te worden. Met z’n allen in een rijtje staan is niet alleen slecht voor je humeur, het kost ook geld en tijd.

Oplossing

Klagen kunnen we allemaal lekker in ons kikkerlandje. Maar hoe lossen we het op? Natuurlijk, het openbaar vervoer kan een optie zijn. Maar niet voor iedereen en niet voor alle trajecten. Korte stukjes kunnen we op de (elektrische) fiets doen en naar de supermarkt kunnen we lopend doen. Mits je niet teveel boodschappen haalt. Dit is natuurlijk makkelijker getikt dan gedaan. Het kan ook zo zijn dat rekeningrijden de heilige graal is en dat dit er voor gaat zorgen dat mensen bewuster kiezen -of niet- voor de auto.

Nu komt de hamvraag: moet de Nederlandse overheid verder investeren in meer asfalt? Of lekker zo laten en door de file-ellende moeten we wel aan alternatieven denken. Voor een goede beeldvorming: de overheid investeert op dit moment per jaar 2 tot 3 miljard euro in het aanleggen en verbeteren van wegen op een begroting van in totaal 395 miljard euro. Genoeg of kunnen er nog wat pegels bij?

Laat het ons weten in de comments!

Foto: blauwe Ferrari 456 GT in de file, gespot door @thomcarspotter