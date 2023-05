Kelly Piquet alleen naar bruiloft, Max moet gamen

Verstappen laat vriendin Kelly Piquet alleen naar bruiloft gaan. Hoe krijgt hij dat toch voor elkaar?

Niets is leuker dan het spelen van een racegame. Het is natuurlijk een vorm van escapisme. Even weg van de dagelijkse sleur. Heel even waan je je een zeer vermogend persoon die met een veel te dure auto op een exotische locatie de sporen kan geven met een talent dat niet door God is gegeven, maar door de ontwikkelaars van Polyphony Digital of Turn 10 Studios.

Zeker naarmate je ouder wordt, blijft het leuk, maar heb je ook andere verantwoordelijkheden. Zoals verschijnen op feestjes. Dat geldt dus voor iedereen, behalve voor Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen gamet namelijk ook. En eigenlijk is dat vreemd. Want hij heeft een indrukwekkende autocollectie, woont in een exotisch oord en rijd voor zijn werk in een Formule 1-auto.

Piquet alleen naar bruiloft

Je zou dus zeggen dat hij wel een sessie kan missen, maar nee, niets is minder waar! Verstappen is dus zo druk met zijn werk (op de simulator rondjes rijden), dat hij zijn vriendin Kelly Piquet (de ex van Daniil Kvyat) alleen naar een bruiloft moest. Via Instagram liet Kelly Piquet weten op de bruiloft te zijn, maar Max Verstappen was nergens te vinden. Dat meldt kwaliteitspublicatie The Sun, dus dan is het waar.

Dat komt omdat hij achter de computer zat! Dat was namelijk op Twitch te zien. Verstappen deed daarmee aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen was onderdeel van het Team Redline, waar hij op het laatst inviel voor Chris Lulham.

Simulator

Lulham moest examens doen en had daardoor eigenlijk niet de tijd om mee te doen aan de race Dat liet hij ook tijdens een call blijken aan Verstappen, die zelf aangaf een bruiloft te moeten afzeggen hiervoor.

Overigens zijn we iets te kort door de bochten door het ‘gamen’ te noemen. Het is niet zo dat Verstappen 24 uur lang Mario Kart heeft gespeeld. Het is serieus simulatorwerk waar je zelfs een boterhammetje kunt verdienen. Voor Verstappen, en veel andere jongere coureurs, is het een manier om scherp te blijven buiten de raceweekenden om.

Enfin, zo zie je maar, ook bij rijke mensen zijn er problemen. Ofzo. Tot zover RTL Autoboulevard.