Max Verstappen mag van Nike niet zijn eigen naam gebruiken

Team Max Verstappen wilde een leuk nieuw kledinglabel opstarten, maar Nike zei: ‘Just don’t do it.’

Max Verstappen is niet alleen een mens van vlees en bloed, hij is ook een merk. Als je een grote naam bent kun je daar op alle mogelijke manieren geld mee verdienen. Met kleding bijvoorbeeld.

Daar zal Max Verstappen zich waarschijnlijk niet zo mee bezig houden, maar hij heeft natuurlijk mensen om zich heen die dat wel doen. Zo was er een pakkende merknaam bedacht, die onder andere gebruikt kon worden voor kleding: Max 1.

Helaas gaat dit plannetje niet door. Team Max Verstappen wilde deze naam registreren bij de BOIP (Benelux Office for Intellectual Property), maar daar stak Nike een stokje voor. Ze maakten hier begin vorig jaar bezwaar tegen. Misschien waren ze wel jaloers dat Puma toen de kledingsponsor was van Max.

Wat was het bezwaar van Nike? Nou, zij hebben de naam Air Max geregistreerd in dezelfde categorie (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). In de naam Air Max zit ook Max, dus daarom zou Max 1 er te veel op lijken.

Het lijkt een beetje flauw van Nike, maar ze hebben nu wel hun zin gekregen. Daarom moet de verliezende partij ook opdraaien voor de proceskosten van €1.045. Al zal daar waarschijnlijk niemand wakker van liggen.

Jammer maar helaas: Max 1-kleding gaat er dus niet komen. Als Max overigens nog eens een vliegmaatschappij genaamd Air Max op wil richten, mag dat waarschijnlijk wel. Dat is namelijk een andere categorie.