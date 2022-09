Verstappen kan nu de ex van Kvyat kopen

Verstappen maakte er al ooit een foute grap over, maar nu kan hij echt de ex van Kvyat kopen.

Ja, je moet oppassen met wat je zegt tegenwoordig. Een foute uitspraak of een slecht gevallen grap en de wokies liggen op de loer om je leven te vergallen. Maar goed dat Max zo groot is dat op hem niet alles vat heeft. Een tijd geleden werd hem gevraagd naar wat zijn beste aankoop ooit was in het leven. Max antwoordde grappend met ‘mijn vriendin’, doelend op de bevallige deerne Kelly Piquet. Woke internet stond op zijn kop, maar een van de voordelen van MV1 zijn is dat je gewoon je schouders op kan halen en door kan boenderen naar de volgende zege, de haters achterlatend in het stof.

Max in de ex van Daniil

Nu weten echte kenners natuurlijk dat Kelly Piquet eerst een rela had met Daniil Kvyat, waar zelf dochter Penelope uit is voortgekomen. Dat is een beetje koddig, omdat onze held tevens het F1 stoeltje van de Rus heeft afgepakt bij Red Bull Racing. Max pakt dus eigenlijk alles af van Kvyat wat hem lief is. Althans zo zou je dat kunnen uitleggen. Kvyat heeft in realiteit er nooit echt een blijk van gegeven dat hij een gebroken man is, noch dat hij Verstappen wat kwalijk neemt. Maar het blijft een geinig feitje, dat zich leent voor ettelijke flauwe grappen en invalshoeken voor bijvoorbeeld dit kwaliteitsartikel.

Toro Rosso

Want jawel, Max Verstappen kan nu echt de ex van Daniil Kvyat kopen! En dan wel in de vorm van de Toro Rosso STR14, waarmee Kvyat in 2019 zijn derde en laatste podium pakte in Duitsland. Nota bene op de dag nadat hij vader werd van Penelope. Kvyat scoorde dat jaar nog acht keer punten met de laatste Toro Rosso. In 2020 kwam de Rus nogmaals uit voor Red Bulls juniorenteam, dat nu Alpha Tauri heette.

Hij werd dat jaar echter meestal verslagen door teammaat Gasly, die toen al mislukt was bij Red Bull Racing. Dat betekende het vermoedelijke einde van de F1 carrière van de altijd nog maar 28-jarige voormalig GP3 kampioen, die nu racet in ‘Murica.

Koop dan!!1!

Mocht Max ook dit afdankertje van Kvyat op de kop willen tikken, moet hij wel eerst een dag of drie werken. De unit kost namelijk 439.000 Euro ex belastingen. Bovendien zit er alles in, afgezien van de motor zelf. Maar goed, in 2019 reed Toro Rosso al met Honda-motoren, dus op de fabriek kan Max vast zo’n ding scoren voor een vriendenprijs. En een paar sets nieuw rubber scoren om eens flink potje te gummen met deze ex, moet ook wel lukken. Koop dan?