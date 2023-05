Kode61 Birdcage is ultieme auto voor fijnproever

De Kode61 Birdcage is perfect als je wil uitstralen dat je een kenner, fijnproever en connaisseur bent.

Als je echt echt echt rijk bent, ga je doen wat je wil. Niet zozeer Ferrari’s of Porsches verzamelen. Dat is voor mensen die zich financieel ontwikkeld hebben, maar geenzins een fijnproever zijn. Beetje hetzelfde als al die ‘dragers’ nieuwe rijken die ineens 20 mille kunnen stukslaan op een Rolex Yachtmaster ofzo.

Kode61 Birdcage

Nee, de echte fijnproever doet namelijk wat deze zelf wil met een ontwikkelde smaak. Dus met een verzameling Maserati’s, Matra’s of Minerva’s ben je veel meer het mannetje. In dit geval hebben we een Maserati waar er maar ééntje van gemaakt is, de Kode61 Birdcage.

De originele Birdcage:

De auto is een ode aan de originele Birdcage. Deze naam kreeg deze vanwege het bijzondere buizenframe chassis. Zonder koetswerk leek het net op een vogelkooi, vandaar de naam. Het is overigens een bijnaam, want de officiële naam luidt Maserati Tipo 61.

Revival: Maserati Birdcage 75th Concept

In 2005 kwam Maserati met een hoedtik aan die auto, de Birdcage 75th Concept. Deze auto werd ontwikkeld onder de bezielende leiding van Karl-Heinz Kalbfell, de man achter de Alfa Romeo 159 en Artega GT (ja, serieus).

Kode61 Birdcage is rijdende hoedtik

De Kode61 Birdcage is een ode aan beide Birdcages van weleer. De auto is getekend door Ken Okuyama. Dat is een oud-medewerker van Pininfarina die ooit de Enzo heeft gepend. De beste man heeft dus wat in zijn mars.

De Kode61 Birdcage is een uniek gestileerde auto. Het is echt een compleet nieuw koetswerk, niet een licht geboetseerde Fiat 124 Spider ofzo. De velgen ademen Maserati MC20, maar verder lijken de meeste onderdelen uniek te zijn.

Wat is de basis eigenlijk?

Daarmee komen we wel tot de vraag: wat is het eigenlijk? Want we hebben geen idee. Nou ja, we noemen de Fiat 124 Spider niet voor niets, want de proporties lijken te verraden dat de Kode61 Birdcage zijn motor voorin heeft liggen en de aandrijving op de achterwielen heeft. Aan de andere kant is er genoeg ‘ruimte’ over aan de acchter voor een midscheeps geplaatste motor. Wel is duidelijk dat er een handgeschakelde zesbak in ligt.

Wat de basis ook moge zijn, de beeldschone details zijn dermate overdonderend dat het niet meer uitmaakt. Kijk alleen naar de deuren. Die zijn van carbon en overal zie je gefreesd aluminium. Het is in elk geval een bijzonder fraai meesterwerkje geworden. Uiteraard alleen voor de kenner.

Er worden maar een handjevol van gebouwd en natuurlijk moet je uitgenodigd worden om er eentje te kunnen bemachtigen. En daarvoor moet je vooral aantonen dat je liefhebber bent, naast vermogend (uiteraard). Wil je de Kode61 Birdcage in het echt zien, haast je dan naar Villa d’Este waar die staat te shinen!

