Kelly Piquet is online haat jegens haar en Max helemaal beu

Kelly Piquet doet een aangrijpende oproep op Instagram. De vriendin van Max Verstappen heeft schoongenoeg van alle online haat die zij en onze Max ontvangen.

Volgens een succesvol recent boek, zijn de meeste mensen goede wezens. Over het algemeen is dat natuurlijk ook zo. Helaas lopen er ook gruwelijke draken rond in de wereld. Je moet soms maar een beetje geluk hebben dat je die net even ontloopt. Dat laatste is echter wat moeilijker als je leven zich grotendeel op het internet afspeelt. Het is een dubbelzijdig zwaard voor celebs zoals Kelly Piquet. Aan de ene kant levert het wereldwijde web een platform op dat ingezet kan worden als een manier om pecunia te vergaren. Aan de andere kant stel je je ook bloot aan alle graftakken die een hoop bagger te spuien hebben, omdat ze ontevreden zijn met hun eigen sneue levens.

Het gaat te fur

De 33-jarige Piquet groeide als dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en Nederlands model Sylvia Tamsma op in een racefamilie. Sinds enkele jaren heeft Kelly nu een relatie met onze held Max Verstappen. Eerder heeft zij al dochter Penelope gekregen met Max’ voorganger Daniil Kvyat. Hoewel daar een zekere intrinsieke humor inzit, daar Max Emilian ook het racestoeltje van Kvyat innam, gaan sommigen online veel te fur met hun aantijgingen over het karakter van Piquet. Daarbij is ook haar vriend Max na het winnen van de titel flink te grazen genomen door de trollen. Zo werd Max’ fysiek geridiculiseerd, nadat hij zich met ontbloot bovenlijf op het strand waagde. Hamilton-fans maakten vergelijkingen met hun held en stelden dat die veel gespierder en slanker is.

Bevallige Braziliaanse waarschuwt voor repercussies

Net als Nicolas Latifi na de race in Abu Dhabi deed, toen hij doodsbedreigingen kreeg van ‘Lewis Hamilton fans’ (lees: droeftoeterige sneuneuzen), roept Kelly Piquet mensen nu op om te kappen met de nonsens. Piquet schrijft regelmatig te maken te krijgen met haat, negativiteit en op niks gebaseerde verdachtmakingen. Het is begrijpelijk dat zij hiertegen ageert. Op Instagram Stories schrijft de bevallige Braziliaanse:

We leven in een wereld waarin er continu haat rondgegooid wordt, zonder enige reden. Zoals iedereen weet, eist dat uiteindelijk zijn tol. Er circuleren nu veel te veel gemene dingen die compleet onacceptabel zijn. Ik wil de mensen die dit doen eraan herinneren dat ik nog steeds een mens ben en mijn rechten heb. Het verspreiden van geruchten, fabriceren van feiten, manipuleren van foto’s en benaderen van vrienden en familie is niet en zal nooit acceptabel zijn. Denk hier dus over na voordat je ermee doorgaat, want alles heeft zo zijn repercussies. Kelly Piquet, pittige tante

Preach! Waarvan akte.