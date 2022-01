Kampioenen!! Nieuwe auto van Max en Checo is razendsnel

Dat is een lekker bericht voor de Nederlandse autosportliefhebber. Het schijnt dat de nieuwe auto van Max en Checo voor komend seizoen razendsnel is.

Het kan verkeren in de wereld die Formule 1 heet. Schreven we kort geleden nog dat de nieuwe auto van Max en Sergio Perez wellicht het lachertje van het veld zou worden vanwege problemen met de motor en de nieuwe benzine, nu komen ons heel andere berichten ter ore.

De Spaanse sportkrant Maca heeft namelijk data uit de windtunnel ingezien van de Red Bull van 2022 en die zijn veelbelovend. De auto van Max en Checo is volgens hen namelijk een raket. Hij is niet zomaar snel, hij zou echt razendsnel moeten zijn.

De 2022 Red Bull is sneller dan die van vorig jaar

Zoals iedereen inmiddels wel weet, verandert er volgend jaar enorm veel in de F1. Niet alleen rijden de auto’s op 18 inch velgen, ook het hele aerodynamica pakket gaat op de schop. Dat doen ze om het close-racen makkelijker te maken. Jammer alleen dat de auto’s misschien wel 3 tot 5 seconden per ronde langzamer worden.

Nou, niet de auto van Max en Checo. Volgens Marca blijkt uit de data dat de auto nu al sneller is dan de RB16B, waarin Verstappen de wereldtitel behaalde. Dat zou heel goed nieuws zijn voor de Bulls. Ontwerper Adrian Newey zou al vroeg de focus op de RB18 -zoals de nieuwe auto heet- hebben gelegd, met dit als resultaat.

Wie wordt kampioen, Max of Checo?

De goede cijfers komen volgens Marca door de perfecte vloer en achterkant van de nieuwe Red Bull. Daar zou 75 tot 85% van de performance vandaan komen. Dus blijft alleen nog de vraag over; wie wordt kampioen, Max of Checo?

Nee,alle gekheid op een stokje natuurlijk, zover gaan we nog lang niet. Het grote speculeren is begonnen en het zand in de ogen strooien ook. Dat blijkt wel uit het feit dat Helmut Marko eerder al zei dat er dit jaar niks van het kampioenschap terecht gaat komen omdat de motor flink tekort komt ten opzichte van de concurrentie.

Concluderend kunnen we stellen dat we op zich blij worden van dit soort berichten, zeker als ze niet van een obscure partij komen, maar van een gerenommeerde sportkrant. Maar vooral dat we pas in het weekend van 20 maart gaan zien wie er het snelste is, tot die tijd is het gewoon gissen.

Wij kunnen in elk geval nauwelijks meer wachten. Bring it on!