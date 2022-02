Praktische zevenzitter voor 15.000 – Autoblog advies

Ja, dan moet je even zoeken. Op zoek naar een praktische zevenzitter voor een jong gezin kan net zo lastig zijn als shoppen voor een nieuwe wasmachine.

Heel erg leuk al die aanvragen voor sportieve roadsters, snelle stationwagons en hot hatches, maar in sommige gevallen is een auto net als veel andere dure producten. Iets waar je niet direct affiniteit mee hebt, maar je wil wel een goede deal.

Denk aan televisies, laptops, wasmachines, keukens, badkamers en dergelijke. Ja, de beste is toevallig ook het duurste. Maar niet iedereen kan in zijn leven op default altijd het duurste kiezen. Je moet ergens een keuze maken.

Vandaar dat de aanvraag van Herman en Viola eens niet gaat om veel vermogen, overstuur van epische proporties. Het gaat om liters, praktisch gemak en kosten. Want als je een gezin hebt, kun je niet zomaar zeggen: saai, we steken het budget in een tot 400 pk getunede GTI en hopen dat het goed komt.

Praktische zevenzitter

Viola en Herman zoeken een praktische MPV, stationwagon of crossover. Herman wil een station, Viola een crossover. Maar ze hebben drie kinderen en geregeld vrienden en familie over de vloer. Een vijf plus 2 is essentieel. Daarbij moeten de maandelijkse kosten niet te hoog oplopen.

Daar zorgen de kinderen wel voor. Dus als het kan iets dat niet te veel weegt of enorm veel verbruikt. Kortom, kunnen wij helpen met het zoeken naar een praktische zevenzitter voor de familie? Maar natuurlijk. Check sowieso even deze video van de redactie als je iets zoekt dat 5 mille goedkoper is.

De wensen en eisen voor een prakstische zevenzitter kun je hieronder lzen.

Huidige auto Audi A4 Avant uit 2005 Koop / Lease: Koop Zakelijk / Privé: Voornamelijk privé Budget: 15.000 euro inclusief alles Jaarkilometrage 25.000 km per jaar Brandstofvoorkeur In elk geval geen diesel Reden aanschaf andere auto Audi is te klein en bijna op (440.000 km) Gezinssamenstelling 2 volwassenen en 3 kinderen Voorkeur Volkswagen Touran? Peugeot 5008 mag ook No-go Hele onbetrouwbare kale auto’s, Fiat Multipla!!

Onze keuze: Opel Zafira Tourer 1.6T Cosmo Aut. (C)

€ 13.950

2012

90.000 km

Dit is de auto die je in principe moet gaan kopen. Het is namelijk een briljante en praktische zevenzitter. Natuurlijk, de Zafira zet je broek niet in vuur en vlam. Maar het is wel een uitstekende compromis tussen een echt ruime midi-MPV en niet al te zware en grote auto.

Met automaat gaat het al snel over de 1.500 kg, alhoewel een beetje hatchback dat tegenwoordig ook al weegt. Als je voor de automaat gaat, krijg je sowieso de 140 pk versie van de 1.4 Turbo (de 120 pk variant heeft een handbak).

Mocht je een 1.6 vinden, ga daar dan voor. Die is nauwelijks dorstiger maar wel prettiger in de omgang. Aan de andere kant, deze auto koop je voor zijn comfort en ruimte. Het is een van de weinige zevenzitters waar je echt lekker in zit. Het comfort is ook ongekend, het is niet Frans zacht, maar wel zeer geraffineerd en stabiel. Top. Nadelen? De afwerking is een tikje plastiekerig op sommige plaatsen. Dat is het eigenlijk wel.

Peugeot 5008 1.6 THP Blue Lease Executive

€ 14.250

2015

100.000 km

WAT! Een Peugeot met de 1.6 motor? Ja, tuurlijk. Waarom niet. Ondanks dat het 1.6 THP heet, is de ene beduidend anders dan de andere. In dit geval gaat het om een heel laat exemplaar met relatief weinig kilometers.

Als je er eentje vindt met onderhoudshistorie en eventueel merkgarantie, kun je de gok best nemen. De automatische transmissie doet zijn werk, maar daar is alles mee gezegd. De handbak is prettiger in de omgang (en dat was al geen topper).

In tegenstelling tot de Zafira is hier het interieur juist heel erg fraai. We gaan niet zeggen dat het Audi-niveau is, maar voor zijn klasse is het keurig. De motor is geen racemonster, maar als ze het doen zijn de 1.6 THP’s wel fijne blokken. Qua ruimte (en gewicht) scheelt het niet veel met de Opel Zafira. Een groot voordeel is dat de Peugeot aanzienlijk jonger is. 2015, dus net 7 jaar oud. Voor Nederlandse begrippen is dat extreem jong.

Citroen Grand C4 Picasso Business 165 THP

€ 14.950

2016

135.00 km

Maar het kan nog jonger en wel met deze Citroen. Qua aandrijflijn is deze Technospace identiek aan de Peugeot 5008. Ook hier: koop ‘m bij een dealer met merkgarantie en breidt deze zo mogelijk uit voor maximale zekerheid. Een groot verschil met de 5008 is het gewicht, want de Grand C4 Picasso weegt nog geen 1.295 kg! Dat zie je ook terug in de prestaties en het verbruik.

De Citroen is veel vlotter en zuiniger. Daar staat ook tegenover dat de auto wat lichter is. Ook de kwaliteitsbeleving aan boord is niet aanwezig. Als familieauto is het echter een fijne metgezel en een handige en doordachte praktische zevenzitter. Daarbij ziet ‘ie eruit als een ruimteschip. Met automaat bijzonder lastig te vinden. Ga dan ook voor een lichtere motor met handbak. Bespaart nog wat geld.

Ford Grand C-Max 1.5 EcoBoost Titanium

€ 14.950

2016

100.000 km

Net als de Citroën is de Ford Grand C-Max wat lichter dan de Zafira en 5008. Qua ruimte merk je dat op zich wel, met name op de laatste twee zitplaatsen. Het is niet de ruimste en daardoor een iets minder praktische zevenzitter. Ook lijkt de C-Max ietsje smaller aan te voelen. Op zich logisch, want er is ook nog zoiets als een S-Max.

Zoals wel vaker is de Ford de typische rijdersauto uit het lijstje. De Ford heeft een prettige stuurinstallatie en een enigszins sportief onderstel. Maar het is geen Mk1 Focus. Voor zijn soort is het vrij direct en helt de auto relatief weinig over.

Met de automaat en 1.5 EcoBoost motor is het dan ook prettig om te rijden. Een goede automaat en krachtige motor kunnen dus wel degelijk bijdragen aan het comfort. Het interieur is niet bijzonder strak, maar ook niet echt hoogwaardig of gezellig. Ook dat is typisch Ford. De automaat is op zich een prettige unit, maar er zijn wat betrouwbaarheidsissues bekend over de bak. Dus let op dat ‘ie goed schakelt.

Volkswagen Touran 1.4 TSI Highline

€ 14.950

2015

130.000 km

Natuurlijk moeten we ook de saaiste auto ter wereld aanraden, het is immer een praktische zevenzitter die in het budget valt!. De auto is zo saai, dat de Politie erin durft te rijden. Het is een bord vermicelli zonder iets. Voedzaam en het stilt de honger, maar daar is dan ook alles mee gezet. Het is niet alleen maar kommer en kwel met de Touran. Ten eerste de ruimte: die is aanwezig.

Natuurlijk, de twee achterste zitplaatsen zijn niet bovengemiddeld ruim, maar die andere vijf zitten uitstekend. De TSI-motor is hier niet zo problematisch als de vroege 1.4 TSI’s, hetzelfde geldt voor deze generatie DSG-bakken.

Qua rijden is de Touran heel degelijk. Straf, maar eerlijk. Uit dit overzicht is dit de prettigste auto als je op de Autobahn rijdt. Nog een voordeel, je vindt ze op elke straathoek, evenals specialisten die er aan kunnen sleutelen. Onderdelen kun je bij de bakker kopen. Tip: sla de 1.2 (te licht) over en alles onder een Highline is wel erg kaal. Voordeel: het gewicht valt net onder de 1.450 kg!

Toyota Verso 1.8 VVT-I Buseinss Limited

€ 14.950

2013

115.000 km

In de categorie, het moet ook een beetje betrouwbaar zijn, is er de Toyota Verso. Net als de Touran is de Verso met automaat en zeven zitplaatsen net iets lichter dan 1.450 kg. De motor in de Toyota is wel compleet anders. We hebben best vaak kritiek op de downsize motoren qua gaspedaalrespons en betrouwbaarheid.

Maar als je in zo’n 1.8 zestienklepper rijdt, merk je hoe snel je verwend bent geraakt. Ja, er is 147 pk aan boord, maar daarvoor moet je 6.400 toeren draaien, wanneer de kleppen door de motorkap vliegen dus.

Het is stiekem best een prettige motor, met een zevenzits MPV en volle belading is 250 Nm bij 2.000 toeren fijner dan 180 Nm bij 4.000 toeren. Daarbij kan het verbruik vrij fors uitvallen, ook voor een 1.8. De Verso staat te boek als zeer betrouwbaar en wie zijn wij om daar aan te twijfelen? Het interieur is niet zo fraai als dat van de Peugeot of Volkswagen, maar het is typisch Toyota. Het past precies en ziet er over 10 jaar nog exact zo uit.

Yolo: Opel Zafira OPC

€ 9.500

2006

145.000 km

Waarom al je geld uitgeven aan een nieuwe auto, als je het ook uit kunt geven aan onderdelen en benzine voor de coolste praktische zevenzitter ooit gebouwd? Precies, de Opel Zafira OPC is een vreemd apparaat. Dankzij die 240 pk sterke motor ben je altijd vlot onderweg.

Tegenwoordig klinkt het niet als heel erg veel, maar ze zijn niet enorm zwaar en hebben prettig versnellingsbakverhoudingen. Daarbij kun je ze vrij eenvoudig naar 300 pk (of meer tillen). Je zit op prettige Recaro’s en kijkt uit over het meest gemiddelde interieur van de afgelopen 25 jaar.

Niet goed, niet slecht. De infotainment wordt net zo slecht oud als digitale dichtbundels van Marco Overmars. Wel is het zaak om even op de technische staat te letten. Het kan geld besparen door 1.000 euro meer uit te geven aan een liefhebber die ‘m vertroeteld heeft. Dat verdient de auto ook wel. Kortom, of je nu verstandig wil doen of voor pure fun kiest: een Zafira is het bekijken waard. Bekijk dan ook goed het Opel Zafira (B) aankoopadvies.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!