Top 10: nieuwe auto’s met torenhoge wegenbelasting

Er bestaan auto’s waarvoor je honderden euro’s per maand betaalt voor wegenbelasting. Dit zijn 10 dure voorbeelden.

Motorrijtuigenbelasting

Voor bepaling van de wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) hanteert de Belastingdienst de massa van het ledige voertuig. Die valt altijd ongeveer 100 kilogram lager uit dan de massa rijklaar. De ‘massa rijklaar’ geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank en een bestuurder van 75 kilogram. We hanteren voor deze top 10 de tarieven Noord-Holland.

Verschil benzine en diesel groot

Een diesel rijden in Nederland, is extreem duur. Maar soms is het best interessant om er toch voor te kiezen, aangezien de meerprijs van een benzinemodel vaak extreem duurder is. Voor het prijsverschil kun je best wat maanden wegenbelasting ophoesten. Al moet je je ook afvragen of je überhaupt nog een nieuwe diesel moet kopen. Zelfs benzine wordt al twijfelachtig, met het oog op de toekomst waarbij er een verbod komt op auto’s met een verbrandingsmotor. Hoe dan ook: wie geld heeft, zal dat gewoon laten rollen. Want geef toe: er gaat niets boven een koppelrijke dieselmotor.

10: 150,66 euro per maand

Dat is 452 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Rolls-Royce Cullinan 2.635 kilogram 457.000 euro Rolls-Royce Phantom Extended 2.585 kilogram 655.759 euro

9: 158 euro per maand

Dat is 474 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Range Rover V8 P530 2.725 kilogram 191.000 euro

8: 186 euro per maand

Dat is 559 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Land Rover Discovery Sport D165 1.948 kilogram 70.800 euro

7: 198,33 euro per maand

Dat is 595 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Mercedes-Benz S-Klasse Lang S 400d 4Matic 1.990 kilogram 155.862 euro BMW 540d xDrive Touring 2.000 kilogram 95.000 euro BMW 740Ld xDrive 2.025 kilogram 135.000 euro

6: 210 euro per maand

Dat is 630 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Jaguar F-Pace D300 2.083 kilogram 108.500 euro Audi Q7 50 TDI quattro 2.140 kilogram 123.000 euro BMW 840d xDrive Gran Coupe 2.070 kilogram 125.000 euro Land Rover Range Rover Velar D300 2.124 kilogram 113.000 euro

5: 222 euro per maand

Dat is 666 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 2.195 kilogram 116.000 euro Mercedes-Benz GLE 400d 4Matic 2.180 kilogram 108.800 euro

4: 234 euro per maand

Dat is 702 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Range Rover Sport D350 2.278 kilogram 159.000 euro BMW X5 xDrive40d 2.275 kilogram 107.000 euro

3: 246 euro per maand

Dat is 738 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic 2.405 kilogram 138.000 euro Mercedes-Benz G 400 d 2.389 kilogram 191.000 euro BMW X7 xDrive40d 2.445 kilogram 134.000 euro Land Rover Discovery D300 MHEV 7p 2.437 kilogram 123.000 euro

2: 257 euro per maand

Dat is 773 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Land Rover Defender 110 D300 2.471 kilogram 130.000 euro

De Bentley Bentayga V8 Diesel valt met 2.519 kilogram ook in deze categorie, alleen deze SUV wordt niet meer nieuw verkocht met deze V8-dieselmotor.

1: 281 euro per maand

Dat is 845 euro per 3 maanden

MODEL GEWICHT VANAFPRIJS Range Rover D350 MHEV 2.666 kilogram 168.000 euro

De absolute nummer 1 is dus de Range Rover D350 MHEV. Met 281 euro per maand is deze SUV vrij prijzig in de wegenbelasting. Sterker nog: gebaseerd op een maand van 30 dagen betaal je dus 9,36 euro per dag. Heb jij nog voorbeelden van auto’s met een torenhoge wegenbelasting? Deel ze in de comments!