Ken Block en Ford beëindigen relatie - Autoblog.nl

Zoals het Ken Block en Ford betaamt eindigt het echter niet zonder een epische video.

Net iets meer dan tien jaar geleden maakte de wereld kennis met Ken Block. De eigenaar c.q. oprichter van DC Shoes blijkt ook van autoracen en rallyrijden te houden. Dat laatste zorgt voor een rallydebuut in 2005 wat hij – rallycross incluis – nog lang heeft gedaan en nog doet.

Gymkhana

Block is echter veel bekender van dingen die weinig met autosport te maken hebben. Gymkhana is een autosport in de VS, maar vooral de oefenterreinen hiervoor zijn bekend geworden door Ken Block en de Gymkhana-serie. Dit is waarmee Block veelal in de publiciteit is gekomen. Zonder competitief aspect is het gewoon Ken Block, meestal in een Ford, die de meest bizarre stunts doet. Dit wordt vervolgens professioneel gefilmd en in een epische video uitgebracht.

Partners

Dat is niet Ken Block die als vlogger de producties maakt. Integendeel: er komt een hoop productie met partners bij kijken. Eén van de partners van Ken Block is Ford, die meestal de auto aanleveren. Bijna alle Gymkhana video’s zijn gemaakt met een Ford Fiesta RX, Ford Focus RS of de krankzinnige ‘Hoonicorn’, een Ford Mustang uit 1965 die bepaald niet standaard meer is. Hoe dan ook veel Ford, Ken Block is nauw verbonden met The Blue Oval.

Einde verhaal

Het is je wellicht opgevallen dat Gymkhana 2020 niet Ken Block in een Ford was, maar oude kennis van Block Travis Pastrana in een Subaru. Dat maakt het niet minder gaaf, maar je verwacht toch Ken Block in een Ford te zien bij Gymkhana. Helaas is dat niet meer de definitie. Ken Block en Ford hebben hun partnerschap verbroken na 10 jaar. Het ligt niet aan één van de twee partijen, Block laat weten dat hij “de mogelijkheid om met ander speelgoed te spelen leuk vindt.”

Om toch de samenwerking goed af te sluiten, mocht de Hoonicorn nogmaals uit de schuur komen. Om terug te blikken, maar ook voor Block om de 1.400 pk sterke Mustang nog eens op zijn staart te trappen.