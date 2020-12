Video - Gymkhana 2020 is hier, met een 862 pk sterke WRX STi! - Autoblog.nl

Ken Block en Ford hebben plaats gemaakt voor Travis Pastrana en Subaru, maar het spektakel is er niet minder om!

Wie Gymkhana zegt, zegt Ken Block. Voor de nieuwste editie heeft hij echter het roer uit handen gegeven. Travis Pastrana mag in Gymkhana 2020 voor de benodigde driftacties zorgen. Als we zijn gezicht zo bekijken lijkt hij de eerste keer best spannend te vinden. Desondanks is hij niet vies van een stevige dosis adrenaline.

Subaru

Ook wat de auto betreft is er een wisseling van de wacht in Gymkhana 2020. Ken Block en de sponsors wisten elkaar altijd goed te vinden en Ford was dan ook jarenlang een trouwe partner van Gymkhana. Nu is dat Subaru geworden, of eigenlijk moeten we zeggen: Subaru is weer terug. De eerste twee edities hadden namelijk ook een Soeb in de hoofdrol.

Specificaties

Met de zwaar verbouwde Subaru hebben we jullie al eerder kennis laten maken. We moesten het alleen nog zonder de specificaties stellen. Die zijn inmiddels gelukkig bekend. Nu weten we dat de standaard 300 pk is opgeschroefd naar maar liefst 862 pk. Tegelijkertijd is het gewicht flink gereduceerd. Dat is, mede dankzij het veelvuldig gebruik van carbon, teruggebracht naar 1.190 kg. Standaard legt een Impreza WRX STi 1.527 kg aan gewicht in de schaal.

DRS

De auto is gebouwd door Subaru zelf met behulp van Vermont SportsCar. Zij hebben hun taak serieus genomen, ondanks het feit dat het hier om een one-off gaat. De panelen zijn bijvoorbeeld ontwikkeld in de windtunnel. Ook is de Impreza voorzien van een beweegbare spoiler á la DRS. De DRS-zone is in dit geval de lucht. Uiteindelijk is het natuurlijk één grote reclamestunt, maar hebben wel eens minder leuke reclame gezien.

Subaru BRZ

Ook nog het vermelden waard: de gloednieuwe (mag je met een korreltje zout nemen) Subaru BRZ heeft een cameo in Gymkhana 2020. Deze kunnen we in Europa net zo min bestellen als de WRX STi van Pastrana, maar toch leuk om deze auto in actie te zien. Wie weet wordt de BRZ de ster van de volgende editie van Gymkhana.