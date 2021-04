RS200 van Ken Block kost een half miljoen - Autoblog.nl

Nu is je kans om zo’n dikke Ford te kopen. Alhoewel de kans aanwezig is dat je meer dan een half miljoen moet gaan betalen voor de RS200 van Ken Block.

Als er iemand zijn carriere aan YouTube te danken heeft, dan is het Ken Block wel. Toegegeven, zijn rijderskunsten zijn wellicht belangrijker, maar de manier waarop hij zijn kunsten aan de wereld heeft getoond was indrukwekkender. Block was namelijk een van de eerste automotive YouTube-hits.

Destijds begon hij in opgevoerde Impreza’s, later stapte hij over naar Ford. Merken als Ford en Monster kwamen erachter dat een YouTube-sensatie sponsoren lucreatiever was dan een reguliere rallyheld. Welkom in de 21e eeuw.

Leuke projecten

Enfin, in dit tijd heeft Ken Block een aantal leuke projecten gehad met een Ford-logo op de neus. Mocht je daar óók eentje van willen, dan is er goed nieuws. Drie exermplaren worden namelijk te veil aangeboden en het zijn zeker niet de minste. Twee ervan zijn een Ford Fiesta: een Fiesta GYM3 uit 2011 en een Fiesta ST RX43 uit 2013.

Ondanks de Fiesta-koets, zijn het een serieuze rallycross-auto’s met 2 liter motor, 600 pk, vierwielaandrijving en een sequentiële transmissie van Sadev. Dan is er dus nog een Fiesta in een iets andere specificatie (maar alsnog 600 pk). Maar laten we eerlijk zijn, die RS200 van Ken Block is verreweg het gaafst. RS200 Evo, om precies te zijn.

Ford RS200 van Ken Block

De Ford RS200 is een homologatiespecial van Ford uit de jaren ’80. Nog voordat het project goed en wel op stoom gekomen was, werd de Group B-rallykasse opgeheven. Ford heeft zo’n 200 straatexemplareen gebouwd, waarvan 24 in ‘Evo’-specificatie. De RS200 van Ken Block is zo’n Evo. De auto is niet meer standaard met de matzwarte lak, gesmede velgen van Rotiform, vernieuwd interieur met Recaro-schaalstoelen en vijfpunts gordels van Willans.

De 2.1 viercilinder van de RS200 van Ken Block is opgefokt tot 700 pk, 800 pk als je racebrandstof gebruikt. Dat klinkt bizar veel, maar vergeet niet dat de RS200 dat in de jaren ’80 in rallycross-specificatie met gemak kon leveren. Mocht je interesse hebben, de auto wordt geveild. De verwachte opbrengst van de RS200 van Ken Block is zo’n 550.000 dollar.

Meer lezen? Zo kwam 35 jaar geleden Group B tot zijn einde.