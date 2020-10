Ken Block's gestoorde Ford Focus RS kan nu van jou zijn - Autoblog.nl

Deze occasion is niet bepaald van een oud vrouwtje geweest.

De Gymkhana-video’s van Ken Block mogen dan één grote marketingstunt zijn, het maakt de video’s niet minder episch. We hebben inmiddels al aardig wat afleveringen voorbij zien komen, maar het verveelt nooit. Er is nu goed nieuws voor de liefhebbers: je kunt zelf de Ken Block uit gaan hangen, want zijn Focus RS gaat binnenkort onder de hamer.

Gymkhana 9

De Focus RS in kwestie was te zien in Gymkhana 9, die alleen op YouTube al meer dan 45 miljoen keer is bekeken. Dan tellen we de views op Autojunk dus nog niet eens mee. Dit zou dus zomaar eens de bekendste Ford Focus ter wereld kunnen zijn. Omdat Ken Block goede connecties heeft, hoefde hij dit apparaat niet zelf in zijn garage in elkaar te knutselen. De auto is tot stand gekomen met medewerking van Ford Performance en het Britse motorsportbedrijf M-Sport (niet te verwarren met BMW’s sportdivisie).

Ecoboost

De auto heeft dan ook weinig meer te maken met een reguliere Focus RS. Zo is Ken Block’s Focus RS bijvoorbeeld voorzien van een 2.0 Ecoboost viercilinder in plaats van een 2.3 Ecoboost viercilinder. Dat klinkt misschien niet zo indrukwekkend, tot je de specificaties hoort. Het vermogen is namelijk gestegen naar 600 pk en het koppel naar 895 Nm. Daarmee zou 0-60 mph (0-96 km/u) in minder dan 2 seconden mogelijk moeten zijn.

Aanpassingen

De auto heeft ook een uitgebouwde body gekregen, inclusief taartschep, die ontworpen is door M-Sport. Binnenin vind je onder meer een rolkooi en Recaro-stoelen. De ophanging van dit rallymonster is afkomstig van Reiger, terwijl de versnellingsbak en het sperdifferentieel afkomstig zijn van Sadev. Omdat het een auto van Ken Block is mogen ook de witte OZ-velgen niet ontbreken.

Veiling

Ken Block’s Focus RS zal tussen 22 en 24 oktober geveild worden. Dan vindt de veiling van Barrett Jackson plaats waar deze auto onder de hamer zal gaan. Van de prijs is nog geen schatting gemaakt. De koper hoeft zich niet bezwaard te voelen met zijn aankoop, want de volledige opbrengst gaat naar Team Rubicon, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van rampen.

Een promotievideo hoeft er in ieder geval niet opgenomen te worden voor deze auto, want wat is er nu betere reclame dan een epische driftvideo? Hieronder kun je Gymkhana 9, waarin deze Ford Focus RS de hoofdrol speelde, nog eens terugkijken: