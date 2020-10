Dit betaal je voor de Volkswagen ID.4 - Autoblog.nl

Volkswagen maakt vandaag de prijzen bekend van de gloednieuwe ID.4.

Volkswagen laat er geen gras over groeien met hun ID-programma. De Volkswagen ID.3 is nog maar nauwelijks gearriveerd in Nederland of de ID.4 is er al. Aangezien het een cross-over is, zou dit model de ID.3 nog wel eens voorbij kunnen streven. Twee weken geleden was de officiële onthulling, nu gaat de verkoop al van start. Dat betekent dat we ook de Nederlandse prijzen kunnen melden van de Volkswagen ID.4.

Afgaande op de foto’s is het misschien een beetje lastig in te schatten hoe groot de ID.4 nu eigenlijk is, maar je moet denken aan een auto van het formaat Tiguan. Of, zo je wilt: de Tesla Model Y. Het voordeel van een elektrische auto is echter wel dat je relatief veel binnenruimte hebt. Qua binnenruimte is de ID.4 daarom meer te vergelijken met een Tiguan Allspace dan met een Tiguan.

De elektromotor van de ID.4 levert 204 pk en 310 Nm koppel. De elektrische cross-over doet er 8,5 seconden over om de 100 km/u aan te tikken. Voor de topsnelheid moet je zo’n auto natuurlijk niet kopen, want die is begrenst op 160 km/u. Wat je deze auto wel voor moet kopen: de actieradius. Die komt mede dankzij het 77 kWh-accupakket uit op een zeer nette 501 km.

De komen we nu bij de kern van de zaak: wat moet het kosten? Net de ID.3 wordt de ID.4 geïntroduceerd in de uitvoering 1ST. Daarnaast is er ook de uitvoering 1ST Max. De ID.4 1ST kost €47.340, terwijl de 1ST Max €56.940 kost. Deze prijzen liggen nog een stukje lager dan de Duitse prijzen, die al bekend waren. Volgens jaar volgen de goedkopere varianten, die naar verwachtingen zullen beginnen bij €38.000.

De 1ST uitvoering is uitgerust met onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, het Discover Pro-multimediasysteem met een 10 inch touchscreen, spraakbediening, stoelverwarming, 2-zone klimaatregeling, Lane Assist, Park Distance Control en Adaptive Predictie Cruise Control. De 1ST Max uitvoering moet zijn meerprijs rechtvaardigen door daar onder meer 21 inch velgen, een glazen panoramadak, LED Matrix-koplampen, 3-zone klimaatregeling, Keyless Acces, een 12 inch touchscreen en een head-up display aan toe te voegen.

In vergelijking met de Tesla Model Y lijkt Volkswagen met deze ID.4 een aardig goede deal te hebben. De Tesla Model Y Long Range heeft namelijk een vergelijkbare actieradius (505 km), maar kost €64.000.

De ID.4 is per direct te configureren en te bestellen.