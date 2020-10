Nog iets langer wachten op tweede model Bugatti - Autoblog.nl

In Molsheim zijn ze nog nét niet helemaal klaar voor een tweede supercar van Bugatti naast de Chiron.

Vorige week werd duidelijk dat VAG iets wil besluiten over drie van hun kleine doch prestigieuze merken Bugatti, Lamborghini en Ducati. Ook moet gekeken worden naar elektrificatie van die merken. Het zorgt er in ieder geval voor dat alle drie even rustig aan moeten doen tot pak ‘m beet november, wanneer er meer bekend wordt.

Absolute top

En dat is jammer voor Bugatti, het merk wat opereert op het hoogste niveau mogelijk in de straatautobusiness van het moment. Geruchten gaan en gingen namelijk dat zij ook eens bezig gaan met iets eenvoudigers. Het goedkoopste wat zij aanbieden is immers de Chiron, prijskaartje van meer dan 2,5 miljoen euro, achtliter W16 met vier turbo’s, dat soort werk. Er is wat ruimte om daar onder te zitten, zoals je wel begrijpt.

Corona

Er is een tijd geweest dat elk bericht begon met ‘afgelast door corona’. En ja, dat is wederom een reden voor het even niet vertellen over een tweede Bugatti, naast het verhaal over de aandeelhouders bij VAG. Het is sowieso lastig om beslissingen te maken bij Bugatti, gezien het feit dat qua milieu en uitstoot de broekriem steeds verder wordt aangetrokken. Wanneer elke beslissing potentieel de verkeerde is: gewoon even niks beslissen.

Goede zaken

Het is namelijk niet zo dat Bugatti in zwaar weer verkeert. De Chiron boert lekker, en heeft zijn basis verleent aan een scala aan nieuwe modellen. Het was een hele rits investeringen, waar nu het resultaat van te zien is. De Divo, Chiron Super Sport, Centodieci en Chiron Pur Sport hebben laten zien dat er keuze zat is, mits je enorm veel geld hebt en een W16-motor ziet zitten. Ondanks COVID-19 was en is 2020 een prima jaar voor Bugatti.

Wat dat tweede model van Bugatti zou moeten worden? Daar is nog niks over gezegd. Wel dat het een supercar wordt, misschien zoiets als de headerfoto (de Atlantic Concept uit 2014). (via Bloomberg)