Ken je dat verhaal van die man die zich 12 uur opsloot in de Zeelandbrug?

Nieuwsgierigheid is goed, maar in dit geval kun je beter even niet nieuwsgierig zijn.

We kennen allemaal die onbedwingbare drang naar nieuwsgierigheid. Wat zou dit knopje doen? En: wat als ik hier linksaf sla? Of: even kijken wat er schuilgaat in de Zeelandbrug. Oké, dat laatste zou niet in mij opkomen, maar er zijn mensen die wel heel benieuwd zijn wat er zich allemaal afspeelt in deze grote brug.

Afgelopen woensdag kreeg de politie een ietwat opmerkelijke melding: er zou iemand vastzitten in de Zeelandbrug bij het dorpje Kats. Niet op de brug, niet onder de brug. Nee, de melding ging over iemand IN de brug. Politie Basisteam Oosterscheldebekken deelt het opmerkelijke verhaal via Facebook.

Opgesloten in de Zeelandbrug

Volgens de politie hoorde werklui hulpgeroep onder het immense betonnen gevaarte en waarschuwde daarop de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse troffen agenten een opvallend tafereel aan. Een uitgestoken hand stak omhoog uit een spleet tussen twee brugdelen. De beste man zat al 12 uur opgesloten in de Zeelandbrug..

De avonturier in kwestie was, naar eigen zeggen, uit nieuwsgierigheid door een toegangsdeur de brug ingelopen. Je weet wel, van die deuren waarvan je altijd denkt: “Wat zou daarachter zitten?” Helaas viel de deur achter hem in het slot. Het lijkt wel een aflevering uit Bassie & Adriaan. Alleen was deze B100 aangewezen op de politie om hem uit deze situatie te krijgen.

Zo veranderde zijn spontane ontdekkingsreis in een onvrijwillige escaperoom zonder aanwijzingen, hulpmiddelen voor hints of een daadwerkelijke uitgang.

De man mag van geluk spreken dat er werklui toevallig die ochtend bezig waren aan de brug. Zonder communicatiemiddelen opgesloten zitten in de brug had een heel ander einde kunnen hebben..

Volgens de politie maakt de man het goed en is hij door de beproeving vooral een ervaring rijker. En nee, hij heeft geen bekeuring gekregen. Voor zover bekend tenminste.

De Zeelandbrug is met zijn ruim vijf kilometer een van de langste bruggen van Nederland. Een imposant bouwwerk dat dagelijks honderden auto’s onder zich door laat razen. Maar je kunt er ook in, al zou ik dat na het lezen van dit verhaal ten strengste afraden.

Beeld: Google Streetview