Opmerkelijk: 12-jarige gepakt na politieachtervolging

De agenten keken verbaasd op toen ze de bestuurder zagen na een achtervolging, het bleek een 12-jarig ventje.

Kilometerslang de politie achter je weten te houden tijdens een achtervolging. Sommige volwassen criminelen hebben daar al moeite mee, laat staan een kind. Toch wist een 12-jarig jongetje de politie goed bezig te houden in België deze week.

Donderdagavond vond een politieachtervolging plaats. Vanaf Hasselt had de Belgische politie een bestuurder in de smiezen. De auto ging de grens over. Daarop besloot men de hulp van de Nederlandse politie van Cranendonck-Heeze-Leende in te schakelen. Dit gebeurde ter hoogte van de N69.

Toen de politie het voertuig zag ging deze ervandoor, een achtervolging volgde. Uiteindelijk wist de politie hem in het plaatsje Knegsel in de buurt van Eindhoven tot stoppen te dwingen. Dit ging niet zonder slag of sloot, de auto waar de 12-jarige in zat stond uiteindelijk stil tegen een geparkeerde auto.

Als er grenzen worden gepasseerd kunnen politie-eenheden op basis van het Benelux verdrag internationaal samenwerken. Van Hasselt naar Knegsel is bijna 60 kilometer en ruim 50 minuten rijden. Al die tijd wist de jongen de auto op de weg te houden. Niet zonder brokken overigens, volgens Omroep Brabant heeft de 12-jarige op meerdere plekken schade aangericht gedurende de achtervolging.

Het is niet bekend waarom het ventje aan het autorijden was. De jongen zat in een BMW 2 Serie Active Tourer. Niet de beste auto om te proberen te ontsnappen van de politie. Zelfs in de dikste uitvoering is het geen razendsnel apparaat.

Dit verhaal begon in België, daarom is dit ook een Belgische politiezaak. Agenten hebben het 12-jarige jongetje na de achtervolging overgedragen aan de Belgische politie. Daar zal de zaak verder worden opgepakt.

Een werkdag die de agenten niet snel zullen vergeten. Geen dag is hetzelfde voor de politie, maar het komt niet vaak voor dat een kind een achtervolging veroorzaakt.

Beeld: politie_cranendonckheezeleende via Instagram