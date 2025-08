Nieuwe elektrische crossover van Stellantis is spotgoedkoop

Opel en Peugeot krijgen er een geduchte concurrent bij uit eigen huis.

Stellantis heeft al een aardig ruim aanbod aan C-segment SUV’s: de Peugeot 3008, de Opel Grandland, de Citroën C5 Aircross en de Jeep Compass. Nu komt daar ook nog de Chinese Leapmotor B10 bij. Dit is niet echt een Stellantis-product, maar Stellantis heeft wel een 20% aandeel in Leapmotor en neemt de verkoop in Europa op zich.

Voegt deze SUV nog wat toe aan het gamma van Stellantis? Om maar met de deur in huis te vallen: ja. Leapmotor maakt namelijk de prijs bekend, en die is heel schappelijk. De volledig elektrische Leapmotor B10 is er al vanaf €27.995.

Voor dat bedrag krijg je een 4,52 meter lange SUV, wat vergelijkbaar is met een Volkswagen ID.4. De auto staat op het eigen platform van Leapmotor en is verkrijgbaar met twee accupakketten. De instapper heeft een 56,2 kWh accu met 361 km. Als je 434 km range wil, moet je voor de 67,1 kWh accu gaan. In beide gevallen heb je 218 pk en 240 Nm koppel. Snelladen gaat met 168 kW.

Om te kijken hoe voordelig de Leapmotor B10 nu echt is, moeten we natuurlijk even de concurrentie erbij pakken:

Leapmotor B10 Pro (218 pk, 361 km range): €27.995

Leapmotor B10 Pro Max (218 pk, 434 km range): €32.995

Ford Explorer EV (170 pk, 378 km range): €37.950

Citroën C5 Aircross (210 pk, 520 km range): €39.490

Volkswagen ID.4 (170 pk, 357 km range): €39.990

Peugeot 3008 (210 pk, 526 km range): €42.409

Opel Grandland (213 pk, 520 km range): €43.999

Tesla Model Y RWD (299 pk, 500 km range): €45.990

Wat blijkt? De Leapmotor B10 is echt heel goedkoop. De instapversie heeft vergelijkbare specs als de Volkswagen ID.4 voor €12.000 minder. De Stellantis-producten uit dit rijtje hebben weliswaar meer range, maar zijn ook aanzienlijk duurder. De e-3008 begint pas bij 42 mille.

De Leapmotor B10 voegt dus wel degelijk iets toe. Mits je geen bezwaar hebt tegen Chinese auto’s. In dat geval kun je de auto per direct configureren en bestellen.