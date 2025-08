Politie voegt nóg een nieuw voertuig toe aan het arsenaal

Na de Ford Kuga, BMW X1 en Mercedes E-Klasse is er nóg een toevoeging aan het assortiment van de politie.

Het hele gamma aan politieauto’s is recent op de schop gegaan. De tijd van B-Klasses en Audi A6’en is voorbij: vanaf heden ga je steeds meer BMW X1’s, Ford Kuga’s en Mercedes E-Klasses zien. Die maken deel uit van de nieuwe vloot van de Nederlandse politie, de X1 en Kuga uiteraard voor algemeen gebruik en de E-Klasse als Snel Interventie Voertuig. Daarmee is de kous nog niet af, zo blijkt nu. Er wordt nog een nieuwe auto ingezet voor de politie.

Skoda Enyaq

Alle drie de nieuwe auto’s van de politie zijn, ondanks elektrificatie op de Kuga en E-Klasse, niet elektrisch. Dat terwijl de politie al een tijdje test met EV’s als de Kona Electric en Niro EV. Toch moet er nog verder getest worden en dus is er een nieuwe EV waarmee de politie gaat kijken of hun taken elektrisch kunnen. De gekozen auto is dit keer een Skoda Enyaq.

Met zijn kersverse gefacelifte snoetje gaat de Skoda Enyaq de vloten van verschillende korpsen in Nederland verrijken. En dat is nog steeds experimenteel: de Skoda moet laten blijken of elektrisch rijden de inzetbaarheid van de politie niet hindert. De Enyaq is nog geen permanente toevoeging, maar kan in 2026 in het arsenaal opgenomen worden als hij blijkt te bevallen.

Uiteraard is de Skoda net als alle andere dienstvoertuigen voorzien van een volledige politie-uitrusting, met de welbekende striping, stootstukken aan de zijkant en natuurlijk de wereld aan installaties in het interieur. Voor de E-Klasses als SIV’s (en de laatste varianten van de Audi A6 ook al) werd gebruik gemaakt van ‘onzichtbare’ zwaailichten die achter de ruiten zitten en niet in een lompe lichtbalk bovenop. De Enyaq krijgt nog wel zo’n lichtbalk. Zoals gezegd hebben verschillende politiekorpsen de Skoda al in ontvangst genomen, waardoor ze zeer binnenkort in het straatbeeld zullen verschijnen.