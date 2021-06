Kia en Uber worden een gezellig setje - Autoblog.nl

Kia en Uber hebben elkaar helemaal gevonden.

“De tijden veranderen enorm”. “Vroeger was het leven simpel”. En zo kunnen we wel doorgaan met de cliché’s. Dat de taximarkt echt compleet op zijn kop is komen te staan en dat Kia een van de meest succesvolle ‘mainstream’-merken wereldwijd , is echt ongekend.

Kia en Uber

Nu worden die twee werelden met elkaar verenigd. Want Kia Europe en Uber gaan samenwerken. Dat meldt Kia. Het is de bedoeling dat Uber zijn vloot in rap tempo gaat vervangen. De werkgever van het jaar (en de jaren ervoor) wil namelijk dat de auto’s in stedelijke gebieden minder uitstoten. Nu zitten daar ook weleens EV’s zitten, maar ook veel auto’s met een verbrandingsmotor.

Nu is het niet zo dat Uber de auto's regelt en de werknemers op de loonlijst heeft staan. Om centjes te besparen (Uber houdt heel erg veel van centjes kennelijk) moeten de chauffeurs zelf hun auto kopen. Vervolgens is Uber ze bereid in te huren. Het is een geweldig businessmodel. Voor Uber welteverstaan. Op deze wijze hebben ze wel de lusten, maar niet de lasten.













100.000 Ubers

Dankzij de samenwerking kunnen de chauffeurs tegen zeer interessante voorwaarden een elektrische Kia aanschaffen. Denk aan de e-Soul of e-Niro. Uber wil dat voor 2025 er al 100.000 elektrische auto’s in ‘hun’ vloot zit. Ook wordt er een reclame-, eh, informatie-campagne opgestart door Uber om te zorgen dat hun ‘werknemers’ een elektrische Kia gaan kopen. Ook zullen er leaseconstructies zijn voor als de chauffeurs niet in staat zijn om zo’n EV cash af te tikken.