Lancia is springlevend en wordt premium - Autoblog.nl

Kijk, altijd goed om te horen dat Lancia springlevend is. Nu nog wat nieuwe modellen, graag.

De Britse en Italiaanse autoindustrie hebben de meest kleurrijke auto’s geproduceerd. Zelfs van reguliere huis- tuin en keukenauto’s wisten ze iets bijzonders te maken, getuige de Mini en Panda. Maar in veel gevallen kunnen ze het zichzelf ook erg lastig maken en verkeerde keuzes maken.

De aftakeling van Lancia is zo mogelijk nog het meest treurig om te aanschouwen. Het is niet zo dat het merk na de mislukte Lybra, Delta en Thesis opperde om er gewoon maar mee te stoppen. Als zelfs Johan Derksen weet wanneer het genoeg is, waarom dan niet Lancia? We werden getuige van een integraal afstervingsproces met gerebadgde Chryslers, met de Flavia als dieptepunt.

Lancia is springlevend?

Op dit moment bestaat Lancia nog wel, maar niet in Nederland. Het merk is alleen actief in Italië en verkoopt daar slechts één model: de Ypsilon, die in de huidige vorm (generatie 846) al sinds 2011 gebouwd wordt. Maar niet getruerd, volgens Jean-Pierre Ploué komt het allemaal goed. Ploué kan het weten, want hij is sinds kort de nieuwe designchef van Lancia. Hij is afkomstig van Citroën en wist dat merk een enorme opleving te bezorgen met modellen als de DS3 en C6.

Lancia gaat net als de andere merken een kans krijgen om succesvol te worden. Sterker nog, Ploué (hoe zou Tommie uit Sesamstraat die naam uitspreken?) spreekt van een heuse renaissance. Volgens de topdesigner is het een iconisch merk met een enorm potentieel. Onder Ploué zal Lancia een klein, doch effectief designteam met jonge mensen creëren.

DS tegenhanger

Wat we concreet kunnen verwachten, is nog niet helemaal duidelijk. Er doen verschillende geruchten de ronde. De kans is zeer aannemelijk dat Lancia veel met Alfa Romeo gaat samenwerken. Waar Alfa Romeo de sportieve kant op gaat, is Lancia meer het luxere merk. Nu kun je je afvragen of er dan niet te veel kruisbestuiving is met DS Automobiles, dat ook in de luxe-en-totaal-niet-sportieve hoek zit.

Het is in elk geval goed om te weten dat Lancia niet ten onder zal gaan met een kleine stadsauto en wat omgekatte Chryslers. Wanneer we de eerste nieuwe Lancia’s kunnen verwachten, is nog niet bekend.

Via: Autocar