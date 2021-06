Nieuwe Tundra is al bijna klaar, motor al 'onthuld' - Autoblog.nl

De nieuwe Toyota Tundra staat te trappelen van ongeduld.

In de wondere wereld van pick-ups zijn de dingen net eventjes anders dan normaal. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zijn het de populairste auto’s ter wereld. Dat komt voornamelijk omdat elke stemgerechtigde in de zuidelijke staten van de VS standaard zo’n ding krijgt bij het behalen van een veterstrikdiploma.

Zonder gekheid: het land is immens en het autotype erg populair. Het is zelfs zo populair dat merken buiten Amerika speciaal voor deze markt ook auto’s bouwen. Dat nemen ze bloedserieus, de Nissan Titan en Toyota Tundra worden niet alleen voor ‘Murica gebouwd, maar ook ín Amerika. Overigens zie je ze ook weleens in Nederland rijden, zonder uitzondering zijn dat allemaal bedrijfswagens op grijs kenteken. De Toyota Tundra is inmiddels al behoorlijk op leeftijd. Het model stamt namelijk uit 2007 (met de laatste facelift in 2014. Hoog tijd dus voor een nieuwe model!

iForce Max

Bij een nieuwe model hoort ook een nieuwe motor. De huidige 5.7 liter V8 (iForce genaamd) is misschien wel de beste motor ooit gebouwd. Het blok is relatief licht, klinkt geweldig, levert veel vermogen en koppel en is onverwoestbaar. De nieuwe motor, de ‘iForce Max’, zal hoogstwaarschijnlijk iets afwijken. Denk aan twee cilinders eraf en 2,2 liter slagvolume minder, inderdaad: een 3.5 V6. Deze zal echter meer vermogen en koppel leveren volgens Toyota.

Dit klinkt heel erg bekend. We vermoeden dan ook dat de Tundra enkele gelijkenissen onderhuids zal vertonen met de Land Cruiser, die ook onlangs is vernieuwd. Wel is het platform afwijkend, de Tundra staat op het F1-platform (waar ook de Sequoia, 4Runner en Tacoma op staan), terwijl de Land Cruiser op het TNGA-platform staat. De 3.5 V6 Biturbo V6 in de Land Cruiser is goed voor 415 pk en 650 Nm. Er komt ook een tweede motor, maar het is niet duidelijk welke dat zal zijn. Er gaan geruchten dat elektrificatie zal plaats vinden.

Nieuwe Tundra elektrisch?

Op welke wijze, is nog even een verrassing. Bij Toyota zijn ze drukker met hybrides dan met volledig elektrische auto’s. Dus een 3.5 V6 Atkinson-motor zonder turbo’s, maar met flinke elektromotor zou een optie kunnen zijn. Daarmee is Toyota wel wat aan de late kant, de Ford F-150, Rivia R1T en Tesla Cybertruck zijn geheel elektrisch en worden binnenkort verwacht op de markt.

De grooste verrassing is dan het uiterlijk. Toyota gaf onlangs bovenstaande foto van de Tundra. Gezien de trend in dit segment, zal het design net zo subtiel zijn als Pierre Wind met twee flessen tequila in zijn mik.

De nieuwe Toyota Tundra verwachten we aan het einde van dit jaar.