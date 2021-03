Officieel: Kia onthult EV6 design - Autoblog.nl

De Kia EV6 is het eerste model dat een nieuwe design van het Zuid-Koreaanse merk representeert.

Nog voordat Kia de EV6 écht helemaal uit de doeken doet, krijgen we eerst een onthulling van het uiterlijk te zien. Logisch, want het ontwerp van deze auto speelt een sleutelrol. Kia heeft een nieuwe richting gekozen als het gaat om design en daar is deze EV6 het eerste voorbeeld van. Mocht je het niks vinden dan heb je dus pech. Toekomstige Kia’s zullen een vergelijkbaar voorkomen krijgen. Check de video hieronder om meer te weten te komen over de filosofie van Kia achter de nieuwe designtaal.

Kia EV6 design exterieur

De Kia EV6 staat op hetzelfde platform als de Hyundai IONIQ 5 en dat is ook goed te zien aan het ontwerp van de elektrische auto. Het gaat hier om het zogenaamde Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Waar bijvoorbeeld een Audi e-tron GT juist grote achterlichten heeft, hebben ze bij Kia in het geval van de EV6 gekozen voor hele dunne units achterop. Het geeft de auto een slank uiterlijk. De voorzijde is wat minder uitgesproken. Het design van de elektrische auto is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen drie Kia-studio’s in Namyang (Korea), Frankfurt (Duitsland) en Irvine (Californië, VS).

Interieur

Kia heeft goed gekeken naar Mercedes als het om het interieur gaat. Er is namelijk gekozen voor twee beeldschermen die naadloos in elkaar overlopen. Voor de neus van de bestuurder zit er eentje en daarnaast in het midden zit een display voor de infotainment. De bediening van de climate control is daaronder te vinden middels de bediening van knoppen. Helaas voor de knoppen-fetisjiten onder jullie zijn het geen fysieke knoppen, maar werkt de bediening op basis van haptische feedback. Een ander detail is dat de stoelen in het interieur zijn gemaakt van gerecycled plastic.

Later deze maand onthult Kia de EV6 helemaal en blijft het niet beperkt bij het design, zoals nu het geval is. Informatie over de aandrijflijn, actieradius en meer volgt dus spoedig!